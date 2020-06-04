Минимальные налоговые выплаты создадут равные условия для всех аграриев – СМИ

Журналисты издания Gazeta.ua изучили законопроект №3131, который предусматривает минимальные налоговые выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, и пришли к выводу, что в случае принятия он поспособствует выведению из тени нелегальных фермеров.

Авторы статьи отмечают, что для легально работающих компаний введение минимального налога ничего не изменит Фото: depositphotos.com

Минимальные налоговые выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, которые предусмотрены законопроектом №3131, создадут равные условия для всех аграриев, пишет Gazeta.ua в статье "Конец теневым схемам в АПК: что означает введение минимального налога для аграриев".

Согласно проекту закона, размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли – около 1400–1500 грн с гектара. По мнению авторов, это даст возможность "обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями".

"Важно понимать, что это не введение дополнительного налога, а установление минимальной планки налога. Если фермер работает "вбелую" и должным образом платит налоги, то его налоговая нагрузка уже находится на уровне как минимум 1400 грн/га", – сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что для легально работающих компаний введение минимального налога ничего не изменит, а нелегальные фермеры должны будут решить: платить этот минимальный налог и легализировать свою деятельность или заключать договоры аренды и устраивать официально на работу сотрудников и просто платить налоги, так как платежи в этих двух случаях будут одинаковыми.

"В итоге условия для всех игроков на рынке выровняются, бюджеты получат дополнительные средства, а работники сельхозпредприятий получат официальное трудоустройство и возможность в дальнейшем беспроблемно получить пенсию", – делает вывод Gazeta.ua.