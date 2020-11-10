Министр Петрашко помогает Фирташу монополизировать рынок серной кислоты – "Укрметаллургпром"

Действия главы Министерства развития экономики Украины, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко угрожают коллапсом металлургической отрасли, пишет "Главком" со ссылкой на заявление Ассоциации промышленников "Укрметаллургпром". По информации журналистов, решения министерства на рынке серной кислоты выгодны бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Министерство развития экономики Украины, торговли и сельского хозяйства заблокировало иностранным поставщикам серной кислоты доступ на украинский рынок, так как им не выдают спецлицензию на импорт, пишет 10 ноября "Главком".

По данным издания, импортеры из Беларуси предлагали конкурентные цены, их участия в тендерах ждали многие металлургические предприятия, но они вынуждены были приостановить подачу документов, так как Минэкономразвития заблокировало выдачу лицензий и не отреагировало на жалобы представителей компаний в Украине – "Химэкс Плюс" и "Захид". Эти предприятия действуют в пределах установленных квот, подчеркивают створы статьи.

Журналисты отмечают, что действия главы министерства Игоря Петрашко угрожают коллапсом всей отрасли.

"Созданный дефицит грозит остановкой деятельности заводов, поскольку серная кислота – обязательная составляющая технологического процесса производства", – цитирует портал заявление Ассоциации промышленников "Укрметаллургпром".

"Такие действия министра Петрашко можно было бы считать халатностью, но на самом деле это целенаправленное вытеснение с украинского рынка компаний, которые мешают зарабатывать украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и его фирмам-однодневкам, через которые в Украине проводятся все закупки серной кислоты. СМИ неоднократно писали о схемах и кадровых ротациях в Минэкономразвития, за которыми стоят приближенные к Фирташу люди. Да и сам министр Игорь Петрашко пришел работать в ведомство из компании, которая принадлежит старому приятелю и партнеру Фирташа", – пишет издание.

С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".