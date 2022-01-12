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ДЕНЬГИ

Минобороны Украины повысило зарплаты военным медикам

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Военные врачи с 1 января будут получать от 20 тыс. грн
Военные врачи с 1 января будут получать от 20 тыс. грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С 1 января в Украине выросли зарплаты медицинских работников, задействованных в сфере обороны. Соответствующий приказ подписал министр обороны Алексей Резников, сообщила пресс-служба ведомства 12 января.

"В конце прошлого года удалось дополнительно увеличить бюджет Минобороны на 2,5 млрд грн. Эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия в сфере обороны. Этот вопрос для меня является одним из самых приоритетных", – отметил министр.

В 2022 году на повышение денежного довольствия военным врачам будет направлено 527,9 млн грн. На повышенные выплаты гражданским медицинским работникам на военных должностях предусмотрено 88,6 млн грн. Для повышения заработной платы гражданских медиков на невоенных должностях в системе Минобороны и Вооруженных сил Украины заложено более 400 млн грн.

Военные врачи с 1 января будут получать от 20 тыс. грн. Специалисты с базовым и незаконченным высшим медицинским образованием – от 13,5 тыс. грн.

Контекст:

15 сентября 2021 года Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год. Доходная часть бюджета составит 1,324 трлн грн, расходная – 1,499 трлн грн. Предельный дефицит бюджета установлен на уровне 3,5% ВВП.

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января 2022 года принял постановление об увеличении заработной платы медицинским работникам. 

Теги: бюджет, военные, Алексей Резников, Минобороны, медики, выплаты
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