Минобороны Украины повысило зарплаты военным медикам

Военные врачи с 1 января будут получать от 20 тыс. грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"В конце прошлого года удалось дополнительно увеличить бюджет Минобороны на 2,5 млрд грн. Эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия в сфере обороны. Этот вопрос для меня является одним из самых приоритетных", – отметил министр.

В 2022 году на повышение денежного довольствия военным врачам будет направлено 527,9 млн грн. На повышенные выплаты гражданским медицинским работникам на военных должностях предусмотрено 88,6 млн грн. Для повышения заработной платы гражданских медиков на невоенных должностях в системе Минобороны и Вооруженных сил Украины заложено более 400 млн грн.

Военные врачи с 1 января будут получать от 20 тыс. грн. Специалисты с базовым и незаконченным высшим медицинским образованием – от 13,5 тыс. грн.