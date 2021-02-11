"Минздрав проигнорировал предупреждения и ищет виновных". "Медзакупки Украины" ответили на обвинения в срыве закупок на 1 млрд грн

Минздрав Украины заявил о "колоссальных потерях" от деятельности ГП "Медзакупки Украины". Госпредприятие ответило, что до сих пор ждет от Минздрава документ, который позволит начать закупки в 2021 году.

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) отвергает обвинения Министерства здравоохранения в срыве закупок на сумму почти 1 млрд грн. Реакция ГП опубликована 11 февраля в Facebook.

"Публичные нападки от органа управления на предприятие в своем ведении, к сожалению, не новые. Необоснованность и предвзятость таких заявлений со стороны министерства свидетельствуют о нежелании руководства Минздрава нести ответственность за собственную бездеятельность. Ведь именно Минздрав в течение прошлого года создал условия, угрожающие срывом закупок всего перечня номенклатуры лекарственных средств и медицинских изделий", – говорится в сообщении.

В ГП "МЗУ" выразили надежду, что аудит закупок 2020 года, который намерена провести Счетная палата Украины, "даст объективную оценку закупочному процессу прошлого года".

Публикуя ответы на заявления Минздрава, в "Медзакупках Украины" объяснили, что ведомство задерживало предоставление документов и с мая 2020 года они "в рабочем порядке и публично, официально и неформально предупреждали министерство о рисках в закупках".

"Однако Минздрав проигнорировал эти предупреждения и теперь ищет виновных... В конце хотели бы напомнить, что мы до сих пор ожидаем от Министерства здравоохранения документы, позволяющие начать закупки-2021", – отметили на госпредприятии.

11 февраля на брифинге замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что ГП "Медзакупки Украины" сорвало закупки на 0,95 млрд грн из почти 6 млрд грн. "Мы считаем ответственным за колоссальные потери руководителя ГП "МЗУ" Арсена Жумадилова", – сказала чиновник.

В этот же день Жумадилов заявил в Facebook, что ответственность за срыв закупок несет лично министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы лично несете ответственность за покушение на срыв 100% закупочной номенклатуры прошлого года. Да, вам не послышалось. В прошлом году вы сделали все, чтобы наши сограждане остались без лекарств вообще. Только профессионализм и высокая мотивация команды ГП уменьшила эту цифру до 20%. Остальное мы успели закупить", – написал глава госпредприятия.

26 марта 2020 года Жумадилов утверждал, что Минздрав блокирует процесс закупок необходимого для борьбы с коронавирусом. Тогдашний министр здравоохранения Илья Емец поручал провести служебное расследование на госпредприятии.