Минздрав обвинил "Медицинские закупки Украины" в срыве закупок почти на миллиард гривен

Министерство здравоохранения Украины признало работу госпредприятия "Медицинские закупки Украины" в 2020 году неэффективной. В конце года оказалось, что предприятие сорвало закупки на 949,7 млн из 5,982 млрд грн, сказала замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" ("МЗУ") в 2020 году сорвало закупки препаратов и медизделий на сумму около миллиарда гривен, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова на пресс-брифинге в Киеве 11 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы считаем ответственным за колоссальные потери в почти 1 млрд грн руководителя ГП "МЗУ" Арсена Жумадилова. В целом Министерство здравоохранения Украины признало работу ГП "МЗУ" в 2020 году неэффективной. В конце 2020 года оказалось, что указанное предприятие сорвало закупки на 949,7 млн грн из 5,982 млрд грн. Из 483 позиций 108 было не закуплено и сорвано", – сказала Шаталова.

Указанная сумма как невыполненная в рамках бюджетного года вернулась в в общий фонд госбюджета, добавила замминистра.

"Медицинские закупки Украины" не выполнило закупки по важным направлениям, где лечение больных должно быть непрерывным, в частности, по детской и взрослой онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Кроме незакупленных позиций ГП не смогло вовремя осуществить финансовые операции на 163,6 млн грн по направлению "антиретровирусная терапия", чем поставило под угрозу непрерывность лечения 117 тыс. пациентов с ВИЧ инфекцией. 100,5 млн грн неоплачено по контрактам по направлению "сердечно-сосудистые заболевания", более 60 млн грн по направлению "взрослая онкология". Также не оплачены контракты по направлению детской онкологии, рассеянного склероза, ДЦП, идиопатической семейной дистонии", – заметила она.

Отдельно Шаталова отметила срыв закупки 48 ангиографических рентгеновских систем более чем на 1 млрд грн и 110 автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 191 млн грн, сказала замминистра.

Шаталова подчеркнула, что Минздрав нашел решение проблемы чтобы обеспечить украинцев лекарствами

"Волноваться не нужно. Необходимые средства будут привлечены со счетов международных закупочных организаций, которые остались вследствие экономии по бюджетам предыдущих годов, в частности 2019 года", – подчеркнули в Минздраве.

Замминистра отметила, что служебная халатность ГП "МЗУ" должна стать предметом рассмотрения соответствующих горганов. Деятельность госпредприятия должен контролировать наблюдательный совет, полагает чиновник.

Шаталова утверждает, что Минздрав всегда оперативно реагирует на письма ГП "Медицинские закупки Украины", но с конца прошлого года министерство стало "целью для грязных информационных атак, лжи, искажений, фальсификаций и манипуляций". По ее словам, Минздрав 4 января получил отчет от Госказначейства и был в "шоке".

Жумадилов 3 января обвинил министра здравоохранения Украины Максима Степанова в самостоятельном назначении поставщика вакцины от коронавируса. Следом госпредприятие говорило, что у негго с начала 2021 года нет финансирования, так как Министерство здравоохранения Украины не утвердило временный план использования бюджетных средствна 2021 год. После конфликта с назначением поставщика вакцины от COVID-19 появилась информация о возможной передаче права на закупку вакцин от госпредприятия "Медзакупки" международной компании Crown Agents, Компания берет за свои услуги от 4,5% до 5% комиссии, отмечало издание "Украинская правда".

3 февраля по заявлению Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро НАБУ начало досудебное расследование о возможных злоупотреблениях при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника "Лекхим".

В январе народный депутата от "Голоса" Александра Устинова обвиняла Министерство здравоохранения Украины в срыве закупки вакцины от COVID-19 NVX-CoV2373 (ее разработала американская компания Novavax) в шесть раз дешевле препарата Sinovac Biotech. По информации Устиновой, госпредприятие "Медицинские закупки" было на финальной стадии переговоров с производителем вакцины компанией Serum Institute of India, однако Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech. Впоследствии фирмой-поставщиком стала украинская фармацевтическая компания "Лекхим".

В Минздраве ответили, что подписали договор с той компанией, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний. По словам Степанова, Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира. Министр здравоохранения подчеркнул, что $3 – это стоимость вакцины при закупках в рамках механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19), при коммерческой закупке цена совсем другая.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.