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На аукционе Госгеонедр есть признаки антиконкурентного сговора между компаниями Шеветовского и "Арт Строй Сервис" – "Геология Украины"

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Все выявленные признаки возможного сговора участников аукционов ОО "Геология Украины" передала в Антимонопольный комитет
Все выявленные признаки возможного сговора участников аукционов ОО "Геология Украины" передала в Антимонопольный комитет
Фото: e-b.com.ua

Государственный бюджет мог недополучить миллионы гривен из-за возможного сговора участников аукционов, проведенных Государственной службой геологии и недр Украины (Госгеонедр), с таким заявлением выступила в Facebook общественная организация "Геология Украины". Речь идет о торгах по продаже спецразрешений на пользование недрами (месторождениями глины) в Закарпатье.

"Мы обратились в АМКУ с заявлением о проверке изложенных нами фактов и обстоятельств, с просьбой начать дело о нарушении участниками... аукционов законодательства о защите экономической конкуренции", – сообщила организация.

Как отмечается в пресс-релизе, 6 сентября 2022 года в "Prozorro.Продажи" прошло пять аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами в Закарпатской области. Речь идет о разработке и добыче каолина и легкоплавких глин, которые используются при производстве керамических изделий.

В каждом аукционе участвовало по две компании. На трех аукционах это были коллективное предприятие "Полонский завод "Маяк" (победитель) и ООО "Арт Строй Сервис". На других двух – ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" (победитель) и тот же аутсайдер "Арт Строй Сервис".

Бенефициаром компаний "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" и "Полонский завод "Маяк" является Валентин Шеветовский – основатель группы компаний "Голден Тайл", которая занимается производством керамических изделий и добычей глины.

По мнению общественной организации "Геология Украины", действия аутсайдера аукционов "Арт Строй Сервис" носили технический характер и создавали видимость конкуренции на аукционах.

"Во всех трех участвовавших в аукционах компаниях имеются признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий. Эти действия заключаются в искажении результатов аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а затем приводят к потерям государственного бюджета", – сказано в заявлении.

Со ссылкой на соответствующие письма от ГП "Prozorro.Продажи" и ООО "Украинская энергетическая биржа" в организации заявили, что все три компании пользовались одним IP-адресом при подаче документов на торги и во время проведения аукционов. IP-адрес, с которого входил "Арт Строй Сервис", принадлежит хосту, являющемуся субдоменом домена, где размещен веб-сайт ЧАО "Голден гейт бизнес". Это еще одна компания с орбиты Шеветовского. Также участники торгов пользовались одной и той же операционной системой.

Кроме того, сообщается, что "Арт Строй Сервис" связан с компаниями Шеветовского близкими партнерскими бизнес-интересами. В частности, эта компания является подрядчиком ООО "Майдан-Вильский карьер", что подтверждается соответствующим разрешительным документом на строительство. Бенефициаром "Майдан-Вильского карьера" является также Шеветовский.

Все выявленные признаки возможного сговора участников аукционов по продаже спецразрешений ОО "Геология Украины" передала в АМКУ.

Контекст:

В прошлом году в интервью информагентству Nadra.info руководитель Госгеонедр Роман Опимах отметил, что для ведомства важно увеличить количество участников аукционов. "Это вопрос доверия", – сказал чиновник.

По данным движения "Чесно", Шеветовский является депутатом Харьковского облсовета от политической партии "Блок Кернеса – успешный Харьков". В 2021 году он ни разу не посетил заседание своей профильной комиссии и всего 14% сессий областного совета.

Как писал "24 канал", в 2020 году СБУ разоблачила незаконную схему торговли с оккупированным Крымом. Фигурантом дела называли "Харьковский плиточный завод" Шеветовского.

Теги: АМКУ, аукцион, Prozorro, геология, Госгеонедр, нарушение
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