На аукционе Госгеонедр есть признаки антиконкурентного сговора между компаниями Шеветовского и "Арт Строй Сервис" – "Геология Украины"

"Мы обратились в АМКУ с заявлением о проверке изложенных нами фактов и обстоятельств, с просьбой начать дело о нарушении участниками... аукционов законодательства о защите экономической конкуренции", – сообщила организация.
Как отмечается в пресс-релизе, 6 сентября 2022 года в "Prozorro.Продажи" прошло пять аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами в Закарпатской области. Речь идет о разработке и добыче каолина и легкоплавких глин, которые используются при производстве керамических изделий.
В каждом аукционе участвовало по две компании. На трех аукционах это были коллективное предприятие "Полонский завод "Маяк" (победитель) и ООО "Арт Строй Сервис". На других двух – ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" (победитель) и тот же аутсайдер "Арт Строй Сервис".
Бенефициаром компаний "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" и "Полонский завод "Маяк" является Валентин Шеветовский – основатель группы компаний "Голден Тайл", которая занимается производством керамических изделий и добычей глины.
По мнению общественной организации "Геология Украины", действия аутсайдера аукционов "Арт Строй Сервис" носили технический характер и создавали видимость конкуренции на аукционах.
"Во всех трех участвовавших в аукционах компаниях имеются признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий. Эти действия заключаются в искажении результатов аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а затем приводят к потерям государственного бюджета", – сказано в заявлении.
Со ссылкой на соответствующие письма от ГП "Prozorro.Продажи" и ООО "Украинская энергетическая биржа" в организации заявили, что все три компании пользовались одним IP-адресом при подаче документов на торги и во время проведения аукционов. IP-адрес, с которого входил "Арт Строй Сервис", принадлежит хосту, являющемуся субдоменом домена, где размещен веб-сайт ЧАО "Голден гейт бизнес". Это еще одна компания с орбиты Шеветовского. Также участники торгов пользовались одной и той же операционной системой.
Кроме того, сообщается, что "Арт Строй Сервис" связан с компаниями Шеветовского близкими партнерскими бизнес-интересами. В частности, эта компания является подрядчиком ООО "Майдан-Вильский карьер", что подтверждается соответствующим разрешительным документом на строительство. Бенефициаром "Майдан-Вильского карьера" является также Шеветовский.
Все выявленные признаки возможного сговора участников аукционов по продаже спецразрешений ОО "Геология Украины" передала в АМКУ.
В прошлом году в интервью информагентству Nadra.info руководитель Госгеонедр Роман Опимах отметил, что для ведомства важно увеличить количество участников аукционов. "Это вопрос доверия", – сказал чиновник.
По данным движения "Чесно", Шеветовский является депутатом Харьковского облсовета от политической партии "Блок Кернеса – успешный Харьков". В 2021 году он ни разу не посетил заседание своей профильной комиссии и всего 14% сессий областного совета.
Как писал "24 канал", в 2020 году СБУ разоблачила незаконную схему торговли с оккупированным Крымом. Фигурантом дела называли "Харьковский плиточный завод" Шеветовского.