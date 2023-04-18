На аукционе Госгеонедр есть признаки антиконкурентного сговора между компаниями Шеветовского и "Арт Строй Сервис" – "Геология Украины"

"Мы обратились в АМКУ с заявлением о проверке изложенных нами фактов и обстоятельств, с просьбой начать дело о нарушении участниками... аукционов законодательства о защите экономической конкуренции", – сообщила организация.

Как отмечается в пресс-релизе, 6 сентября 2022 года в "Prozorro.Продажи" прошло пять аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами в Закарпатской области. Речь идет о разработке и добыче каолина и легкоплавких глин, которые используются при производстве керамических изделий.

В каждом аукционе участвовало по две компании. На трех аукционах это были коллективное предприятие "Полонский завод "Маяк" (победитель) и ООО "Арт Строй Сервис". На других двух – ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" (победитель) и тот же аутсайдер "Арт Строй Сервис".

Бенефициаром компаний "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" и "Полонский завод "Маяк" является Валентин Шеветовский – основатель группы компаний "Голден Тайл", которая занимается производством керамических изделий и добычей глины.

По мнению общественной организации "Геология Украины", действия аутсайдера аукционов "Арт Строй Сервис" носили технический характер и создавали видимость конкуренции на аукционах.

"Во всех трех участвовавших в аукционах компаниях имеются признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий. Эти действия заключаются в искажении результатов аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а затем приводят к потерям государственного бюджета", – сказано в заявлении.

Со ссылкой на соответствующие письма от ГП "Prozorro.Продажи" и ООО "Украинская энергетическая биржа" в организации заявили, что все три компании пользовались одним IP-адресом при подаче документов на торги и во время проведения аукционов. IP-адрес, с которого входил "Арт Строй Сервис", принадлежит хосту, являющемуся субдоменом домена, где размещен веб-сайт ЧАО "Голден гейт бизнес". Это еще одна компания с орбиты Шеветовского. Также участники торгов пользовались одной и той же операционной системой.

Кроме того, сообщается, что "Арт Строй Сервис" связан с компаниями Шеветовского близкими партнерскими бизнес-интересами. В частности, эта компания является подрядчиком ООО "Майдан-Вильский карьер", что подтверждается соответствующим разрешительным документом на строительство. Бенефициаром "Майдан-Вильского карьера" является также Шеветовский.

Все выявленные признаки возможного сговора участников аукционов по продаже спецразрешений ОО "Геология Украины" передала в АМКУ.