"Процесс станет прозрачнее". В Украине утвердили порядок проведения е-аукционов в ходе большой приватизации

Перед этим в своей речи на заседании Кабмина об электронных торгах говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство продолжает [...] приватизацию. Только с начала года в рамках так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела. Правительство утверждает порядок проведения электронных аукционов во время крупной приватизации. Делаем процесс более прозрачным, конкурентным и результативным", – объяснил он.
В Фонде государственного имущества (ФГИ) Украины отметили, что ранее объекты крупной приватизации продавались на офлайн-аукционах, в отличие от объектов малой приватизации.
"Электронные аукционы уже показали свою эффективность. В 2022 году победители приватизационных аукционов предложили за государственные активы 2,2 млрд грн. ФГИ успешно провел 193 приватизационных аукциона, в которых участвовали в среднем по пять потенциальных инвесторов", – объяснили в ведомстве.
В ФГИ подчеркнули, что полноценный запуск большой приватизации возможен после решения Верховной Рады, позволяющего фонду устанавливать требования к потенциальным инвесторам.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы Prozorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).
17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.
Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.
В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз.