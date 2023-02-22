"Процесс станет прозрачнее". В Украине утвердили порядок проведения е-аукционов в ходе большой приватизации

В Кабмине отметили, что процесс станет "более прозрачным, конкурентным и результативным" Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Перед этим в своей речи на заседании Кабмина об электронных торгах говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжает [...] приватизацию. Только с начала года в рамках так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела. Правительство утверждает порядок проведения электронных аукционов во время крупной приватизации. Делаем процесс более прозрачным, конкурентным и результативным", – объяснил он.

В Фонде государственного имущества (ФГИ) Украины отметили, что ранее объекты крупной приватизации продавались на офлайн-аукционах, в отличие от объектов малой приватизации.

"Электронные аукционы уже показали свою эффективность. В 2022 году победители приватизационных аукционов предложили за государственные активы 2,2 млрд грн. ФГИ успешно провел 193 приватизационных аукциона, в которых участвовали в среднем по пять потенциальных инвесторов", – объяснили в ведомстве.

В ФГИ подчеркнули, что полноценный запуск большой приватизации возможен после решения Верховной Рады, позволяющего фонду устанавливать требования к потенциальным инвесторам.