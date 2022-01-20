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ДЕНЬГИ

На конференцию послов Украины с Зеленским потратили более 6 млн грн

Конференцию послов Украины открыл президент Украины Владимир Зеленский
Конференцию послов Украины открыл президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Общественный проект по контролю за госзакупками Dozorro подсчитал, что ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" обошлась госбюджету минимум в 6,1 млн грн.

Закупки осуществляли Министерство иностранных дел, Государственное управление делами и парк "Синегора", в котором проходил первый день мероприятия.

МИД провел три переговорных процедуры на услуги по организации двух отдельных дней конференции и кейтерингу. Подряды получили ДО "Резиденция "Синегора"" (1,1 млн грн) ООО "Фирма "Надежда" (2,25 млн грн) и ГП "Гарант-Сервис" (1,47 млн грн). Отель "Надежда", согласно обоснованию применения переговорной процедуры, был единственным в Ивано-Франковске, который удовлетворял технические требования: имел достаточно номеров, конференц-залы и мог обеспечить питание участников. Заказчик рассматривал 20 вариантов в городе. Синегору и ГП "Гарант-Сервис" выбрали, потому что они созданы специально для обслуживания таких событий.

Отдельно на часть конференции в селе Гута еще более 1 млн грн потратило Государственное управление делами.

Больше всего средств пошло на:

  • технику, в том числе мультимедийную и климатическую – более 445 тыс. грн;
  • оформление локации (устройство сцены, пола, тент, различные конструкции) – более 416 тыс. грн.

Также для мероприятия ГУД закупило кейтеринговые услуги, тематическое оформление, мебель и видеосъемку.

Кроме этого, услуги по перевозке участников конференции оплатил сам парк "Синегора" – еще почти 100 тыс. грн. Услуги заказали у одного ФЛП Гунько А. В. двумя договорами с разными кодами CPV.

Так же по нескольку договоров получили и подрядчики ГУД: четыре договора на обеспечение звуковой аппаратуры на мероприятии и 10 договоров на обустройство локации (сцена, различные металлические и деревянные конструкции).

“Это сродни уклонению от проведения упрощенных закупок. Заказчик разбивает услуги на договоры до 50 тыс. грн, чтобы их можно было заключить вне Prozorro. Для этого подбирают разные коды CPV и прописывают разные названия. Достаточно сложно доказать, что это нарушение. Госаудитслужба обычно даже не берется проверять такие случаи", – объяснил специалист по публичным закупкам проекта DOZORRO Ярослав Пилипенко.

Инфографика: dozorro.org
Инфографика: dozorro.org

Контекст:

Конференция послов Украины прошла 21–22 декабря, мероприятие открыл президент Украины Владимир Зеленский. Во второй день конференции прошли пленарные сессии с участием премьер-министра, председателя Верховной Рады и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, госбюджет, тендер, Владимир Зеленский, конференция
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