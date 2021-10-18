В отчете сказано, что повышение рейтинга связано с позитивным эффектом от операционных улучшений и значительным сокращением долговых обязательств группы.

"Рейтинг "Метинвеста" на одну ступень выше суверенного рейтинга Украины, что обусловлено способностью группы генерировать экспортную выручку в твердой валюте и незначительной долговой нагрузкой в ближайшие годы", – цитирует "Интерфакс-Украина" сообщение пресс-службы S&P.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил, что такой оценкой удовлетворен.

"Мы гордимся тем, что получили повышение кредитного рейтинга группы. Эта независимая оценка от международного рейтингового агентства подтверждает наши результаты по улучшению операционной деятельности, снижению долга, реализации программы капитальных инвестиций, а также усиления вертикальной интеграции", – отметил он.

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в производственной цепочке от добычи железной руды и угля, а также производства кокса, до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, Европе и США.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-Холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

По итогам 2020 года группа вошла в топ-10 производителей железорудного сырья в мире и обеспечила 5% от совокупного валового внутреннего продукта Украины. В январе – июне 2021 года группа заплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль, инвестиции в производство за этот период составили рекордные $620 млн, сообщило агентство УНИАН.