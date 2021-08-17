На закупке "скорых" у "Автоспецпрома" ни копейки государственных средств сэкономлено не было – СМИ

Delo.ua пишет, что большинство "скорых" в Украине поставляет компания "Автоспецпром" по цене от 1,6 млн до 2,7 млн грн в зависимости от типа автомобиля Фото: delo.ua

Авторы статьи напомнили, что в марте прошлого года в связи с экстренной ситуацией из-за распространения в Украине COVID-19 Кабмин издал постановление, которым ввел упрощенную процедуру медицинских закупок.

"Мы проанализировали, как проходили закупки "скорых" в ряде областей Украины, и обнаружили определенные неприятные закономерности. Согласно постановлению №225, перед проведением закупок центры экстренной медицины должны были направить запросы потенциальным поставщикам "скорых", изучить ценовые предложения и уже тогда принимать решение. Но этими требованиями пренебрегли", – утверждается в статье.

Журналисты отметили, что если бы областные центры экстренной медицины направляли поставщикам официальные запросы и изучали их ценовые предложения, то такая информация была бы отображена на сайте закупок в разделе о раскрытии предложений, но этих данных там нет, также отсутствует информация по поводу процедуры анализа ценовых предложений.

Delo.ua пишет, что большинство "скорых" в Украине поставляет компания "Автоспецпром" по цене от 1,6 млн до 2,7 млн грн в зависимости от типа автомобиля. Авторы опубликовали таблицу, в которой отображены региональные продажи компании.

"Ни копейки государственных – а на самом деле наших с вами – средств сэкономлено не было. Центры экстренной медицины послушно закупали "скорые" по цене, которую предлагал "Автоспецпром", – утверждают журналисты.

Также издание пишет, что "Автоспецпром" одинаковые машины продает госпредприятию "Медицинские закупки" и областным центрам экстренной помощи по разным ценам.

"Госпредприятию компания поставляет санитарный транспорт типа С по цене 1,95 млн грн, а для областных центров она составляет 2,66 млн грн. Разница – более 700 тыс. грн. Такая же ситуация со "скорыми" типа В: цена для "Медзакупок" – 1,59 млн грн, а для регионов – 1,96 млн грн, то есть на 370 тыс. грн больше", – сказано в публикации.

Авторы отмечают, что после июльских изменений в законодательстве машины снова должны закупаться по тендерной процедуре на открытых торгах, и после первых аукционов будет понятно, были ли действительно завышены цены.

"Любое снижение цены "Автоспецпромом" – и сразу возникает вопрос к руководителям областных центров, почему раньше закупалось дороже, ведь именно они должны были обеспечить эффективность закупок и экономить", – делают вывод журналисты издания.