"Нафтогаз" блокирует выдачу лицензий новым поставщикам газа – эксперт

НАК "Нафтогаз" никогда не скрывал планов занять максимальный объем розничного рынка газа, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Окружной административный суд Киева принял постановление об обеспечении административного иска в отношении 16 поставщиков газа, которое по сути является атакой на частный розничный бизнес со стороны НАК "Нафтогаз України", заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский в комментарии "Українським новинам".

Он считает, что "Нафтогаз" испытывает проблемы с наращиванием клиентской базы. Поэтому, по его мнению, ОАСК в интересах компании заблокировал выдачу лицензий ряду новых поставщиков газа и запретил действующим поставщикам выставлять клиентам счета за потребленный газ.

"Как можно запретить поставщикам выполнять свои обязанности, которые прописаны в законе? "Нафтогаз" пытается задушить таким образом частный розничный бизнес на рынке газа", – сказал эксперт.

Он добавил, что "Нафтогаз" никогда не скрывал планы занять как можно больший объем розничного рынка газа.

"Они могут демпинговать, они могут выбить ценой любого другого поставщика, потому что у них есть постоянный доступ к дешевому украинскому газу "Укргазвидобування". Если мы хотим строить нормальный рынок, то начинать нужно было с открытия доступа к "Укргазвидобуванню", чтобы обеспечить население более дешевым газом. Однако для того, чтобы реализовать такое решение, нужна политическая воля, которая перевесит желание "Нафтогазу" самостоятельно распоряжаться всем газом государственной добычи, – заявил Землянский. – Если не принять меры сейчас, то после окончания контракта [главы правления НАК Андрея] Коболева в 2024 году мы рискуем получить вместо газового рынка выжженную землю".

Эксперт считает, что поставщики будут оспаривать решение ОАСК, но эти процессы отталкивают потенциальных инвесторов.

"Українські новини" отмечают, что постановление ОАСК принял 8 февраля. Согласно решению, до рассмотрения дела по существу суд запретил НКРЭКУ выдавать лицензии на поставки природного газа ряду компаний:

"Винницагаз сбыт",

"Волыньгаз сбыт",

"Днепропетровскгаз сбыт",

"Житомиргаз сбыт",

"Закарпатгаз сбыт",

"Запорожгаз сбыт",

"Ивано-Франковскгаз сбыт",

"Киевоблгаз сбыт",

"Ровногаз сбыт",

"Сумыгаз сбыт",

"Харьковгаз сбыт",

"Черновцыгаз сбыт",

"Черниговгаз сбыт".

Выставлять бытовым потребителям счета за потребленный до января 2021 года природный газ суд временно запретил таким компаниям: