Кабмин не планирует увольнять руководство "Нафтогазу" – СМИ

По мнению собеседника "РБК-Украина", инициатива и.о. министра энергетики Юрия Витренко отправить в отставку главу "Нафтогазу" Андрея Коболева и наблюдательный совет компании продиктована скорее личными соображениями.

Кабинет Министров Украины не планирует увольнять руководство "Нафтогазу". Об этом 23 февраля сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в руководстве правительства.

По его словам, в Кабмине не видят оснований для отставки как главы "Нафтогазу" Андрея Коболева, так и нынешнего состава наблюдательного совета компании.

По мнению собеседника издания, инициатива и.о. министра энергетики Юрия Витренко отправить в отставку Коболева и набсовет продиктована скорее личными соображениями.

"Формальных оснований нет. Политической возможности принять такое решение также не видно. Есть моменты по возможности дисциплинарной ответственности по результатам аудита и так далее, но не увольнения", – отметил источник.

В середине февраля Витренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить главу НАК "Нафтогаз України" Коболева и разорвать контракты с членами наблюдательного совета компании. В письме Витренко объяснял свое решением тем, что компания не выполнила показатель добычи газа в 2020-м и планирует сокращать его в течение пяти лет.

Он также упомянул результаты аудита "Нафтогазу" Госаудитслужбой в 2020 году. По данным СМИ, аудит показал, что деятельность компании в 2018–2019 годах привела к убыткам на сумму 75,5 млрд грн. Аудиторы опровергали эту информацию, но позднее "Экономическая правда" опубликовала фото письма главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса премьер-министру с результатами ревизии, в котором эта сумма подтверждается.

Коболев отметил, что для реализации бизнес-стратегии компании до 2020 года не были выполнены условия, которые не зависели от "Нафтогазу".

По результатам аудиторской проверки НАК "Нафтогаз України" Офис генпрокурора Украины ведет несколько производств, сообщила 18 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова.

Коболев возглавляет "Нафтогаз" с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года. В 2020 году "Нафтогаз" впервые за пять лет показал убытки.