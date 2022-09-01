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"Нафтогаз" частично смог договориться с владельцами долгов об отсрочке платежей

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"Нафтогаз" сможет оплатить тело долга в размере &euro;600 млн не в 2024-м, а в 2026 году
"Нафтогаз" сможет оплатить тело долга в размере €600 млн не в 2024-м, а в 2026 году
Фото: depositphotos.com

"Нафтогаз" успешно провел переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года. 77% инвесторов проголосовали за и согласились отсрочить выплаты по долгам на два года. Об этом компания сообщила в Facebook 31 августа.

Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн не в 2024-м, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м.

Сумма процентов, отсроченная в течение 2022–2024 годов, составляет 90 млн (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

Компания уже обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям еврооблигаций с погашением в 2024 году.

Держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение об отсрочке.

В ближайшее время "Нафтогаз" обратится в Кабинет Министров с предложением выработать общую позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/pfbid02fgqWiWVaTFetGXv4ExvYPDz9gWcj6FMM32QpunuRwB6TsJUXdg1eq2Denq1zopTfl

Контекст:

14 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта "Нафтогазу" до преддефолтного С. Это произошло после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям.

В обращении к держателям облигаций, которое цитировало агентство "Интерфакс-Украина", НАК отметила, что просьба об отсрочке вызвана необходимостью подготовиться к предстоящему отопительному сезону: правительство поручило компании закупить дополнительные объемы газа.

26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям в связи с тем, что Кабмин не разрешил компании провести выплаты.

2 августа Кабмин официально сообщил, что "Нафтогаз" обратился к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить выплаты на два года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, облигации, долги, еврооблигации
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