"Нафтогаз" частично смог договориться с владельцами долгов об отсрочке платежей

Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере €600 млн не в 2024-м, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м.
Сумма процентов, отсроченная в течение 2022–2024 годов, составляет €90 млн (€45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).
Компания уже обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям еврооблигаций с погашением в 2024 году.
Держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение об отсрочке.
В ближайшее время "Нафтогаз" обратится в Кабинет Министров с предложением выработать общую позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании.
14 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта "Нафтогазу" до преддефолтного С. Это произошло после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям.
В обращении к держателям облигаций, которое цитировало агентство "Интерфакс-Украина", НАК отметила, что просьба об отсрочке вызвана необходимостью подготовиться к предстоящему отопительному сезону: правительство поручило компании закупить дополнительные объемы газа.
26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям в связи с тем, что Кабмин не разрешил компании провести выплаты.
2 августа Кабмин официально сообщил, что "Нафтогаз" обратился к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить выплаты на два года.