"Нафтогаз" частично смог договориться с владельцами долгов об отсрочке платежей

"Нафтогаз" сможет оплатить тело долга в размере €600 млн не в 2024-м, а в 2026 году Фото: depositphotos.com

Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере €600 млн не в 2024-м, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м.

Сумма процентов, отсроченная в течение 2022–2024 годов, составляет €90 млн (€45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

Компания уже обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям еврооблигаций с погашением в 2024 году.

Держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение об отсрочке.

В ближайшее время "Нафтогаз" обратится в Кабинет Министров с предложением выработать общую позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании.