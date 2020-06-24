"Нафтогаз" предлагает ряду компаний газ со скидкой в 10–17% – СМИ

По данным агентства "РБК-Украина", в таких предложениях НАК не указывает ни длительность, ни сроки контрактов.

НАК "Нафтогаз" предлагает определенным компаниям цену на газ на 10–17% ниже рыночных, которые зафиксированы на Украинской энергетической бирже (УЭБ) для среднесрочного и долгосрочного рынка, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на коммерческие предложения "Нафтогазу", которые оказались в распоряжении агентства.

"РБК-Украина" отмечает, что газ в группе НАК продают "Нафтогаз Трейдинг" – на Украинской энергетической бирже – и "Газопоставляющая компания "Нафтогаз України" – по прямым договорам.

На основе полученных документов журналисты обнаружили ряд сделок:

2 июня вторая компания предлагала купить у нее газ за 2406 грн за 1 тыс. м 3 , в это же время "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на УЭБ по 2675 грн. Таким образом, цена коммерческого предложения была на 10% ниже биржевой.

, в это же время "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на УЭБ по 2675 грн. Таким образом, цена коммерческого предложения была на 10% ниже биржевой. 17 июня ГК предлагала купить газ по 2760 грн/тыс м 3 , в это время на бирже "Нафтогаз Трейдинг торговал газом по 3202 грн, дисконт составил почти 14%.

, в это время на бирже "Нафтогаз Трейдинг торговал газом по 3202 грн, дисконт составил почти 14%. 19 июня цена коммерческого предложения была 2850 грн/тыс. м 3 по предоплате, на бирже НАК продавал газ по 3440 грн. Дисконт вырос до 17%.

по предоплате, на бирже НАК продавал газ по 3440 грн. Дисконт вырос до 17%. 22 июня он снизился до 11%: цена коммерческого предложения – 3060 грн/тыс. м3, а на следующий день "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на бирже по 3458 грн.

"Таким образом, ряду компаний "Нафтогаз" предлагает купить газ с дисконтом, при этом в предложениях не указывается ни длительность, ни сроки контрактов. Примечательно, что значительная часть имеющегося в распоряжении НАК газа закуплена в конце 2019 года в период неопределенности относительно судьбы нового транзитного контракта с "Газпромом", и по ценам значительно выше нынешних", – подчеркивают авторы статьи.





"РБК-Украина" напоминает, что "Нафтогаз" публиковал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, цены в этом предложении зависят от условий поставки.