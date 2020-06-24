"Нафтогаз" предлагает ряду компаний газ со скидкой в 10–17% – СМИ

НАК "Нафтогаз" предлагает определенным компаниям цену на газ на 10–17% ниже рыночных, которые зафиксированы на Украинской энергетической бирже (УЭБ) для среднесрочного и долгосрочного рынка, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на коммерческие предложения "Нафтогазу", которые оказались в распоряжении агентства.
"РБК-Украина" отмечает, что газ в группе НАК продают "Нафтогаз Трейдинг" – на Украинской энергетической бирже – и "Газопоставляющая компания "Нафтогаз України" – по прямым договорам.
На основе полученных документов журналисты обнаружили ряд сделок:
"Таким образом, ряду компаний "Нафтогаз" предлагает купить газ с дисконтом, при этом в предложениях не указывается ни длительность, ни сроки контрактов. Примечательно, что значительная часть имеющегося в распоряжении НАК газа закуплена в конце 2019 года в период неопределенности относительно судьбы нового транзитного контракта с "Газпромом", и по ценам значительно выше нынешних", – подчеркивают авторы статьи.
"РБК-Украина" напоминает, что "Нафтогаз" публиковал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, цены в этом предложении зависят от условий поставки.