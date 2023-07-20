"Нафтогаз" запустил принудительное исполнение решения Гаагского арбитража в странах, где находится имущество РФ

По его словам, 23 июня "Нафтогаз" и еще пять компаний группы подали в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия ходатайство о признании арбитражного решения и допуске к его принудительному исполнению. Представительство интересов группы осуществляет мультинациональная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

Глава правления "Нафтогазу" объяснил, что согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

"США неслучайно выбраны для старта этого глобального процесса. Во-первых, это одна из самых больших мировых юрисдикций. Во-вторых, это государство, для которого rule of law является одним из фундаментальных принципов", – написал он.

Чернышов напомнил, что на момент вынесения решения сумма компенсации составила около $5 млрд и она будет расти до полного выполнения Россией своих обязательств.

"Это самая большая сумма, присужденная международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму", – отметил он.

Также США вместе с союзниками уже заморозили российские активы на сумму около $360 млрд, и американские власти разрабатывают механизмы, позволяющие передать их Украине в качестве компенсации за российскую агрессию, добавил Чернышов. По его словам, ходатайство в США – это только начало. В "Нафтогазі" рассчитывают, что пример США будет способствовать глобальному сдвигу в делах по замороженным российским активам, давая юридический фундамент для передачи их в пользу Украины в качестве компенсации за ущерб в результате войны.

Чернышов выразил убеждение, что успешный опыт "Нафтогазу" создаст прецедент для других украинских компаний, потерявших свое имущество в результате агрессии России. По его словам, "нервная реакция главы российского "Газпрома" Алексея Миллера, который 6 июля пригрозил "Нафтогазу" российскими санкциями, если не будет прекращен запуск выполнения арбитражных производств, является "объективным подтверждением этому".