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"Нафтогаз" запустил принудительное исполнение решения Гаагского арбитража в странах, где находится имущество РФ

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Чернышов рассказал о планах "Нафтогазу" в отношении РФ
Чернышов рассказал о планах "Нафтогазу" в отношении РФ
Фото: Олексій Чернишов / Facebook

НАК "Нафтогаз України", который одержал победу над Россией в арбитражном трибунале при постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля, начинает принудительное взыскание компенсации с РФ за счет российского имущества, расположенного в разных странах мира. Об этом сообщил глава правления "Нафтогазу" Алексей Чернышов в колонке для "Экономической правды", опубликованной 20 июля.

По его словам, 23 июня "Нафтогаз" и еще пять компаний группы подали в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия ходатайство о признании арбитражного решения и допуске к его принудительному исполнению. Представительство интересов группы осуществляет мультинациональная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

Глава правления "Нафтогазу" объяснил, что согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

"США неслучайно выбраны для старта этого глобального процесса. Во-первых, это одна из самых больших мировых юрисдикций. Во-вторых, это государство, для которого rule of law является одним из фундаментальных принципов", – написал он.

Чернышов напомнил, что на момент вынесения решения сумма компенсации составила около $5 млрд и она будет расти до полного выполнения Россией своих обязательств.

"Это самая большая сумма, присужденная международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму", – отметил он.

Также США вместе с союзниками уже заморозили российские активы на сумму около $360 млрд, и американские власти разрабатывают механизмы, позволяющие передать их Украине в качестве компенсации за российскую агрессию, добавил Чернышов. По его словам, ходатайство в США – это только начало. В "Нафтогазі" рассчитывают, что пример США будет способствовать глобальному сдвигу в делах по замороженным российским активам, давая юридический фундамент для передачи их в пользу Украины в качестве компенсации за ущерб в результате войны.

Чернышов выразил убеждение, что успешный опыт "Нафтогазу" создаст прецедент для других украинских компаний, потерявших свое имущество в результате агрессии России. По его словам, "нервная реакция главы российского "Газпрома" Алексея Миллера, который 6 июля пригрозил "Нафтогазу" российскими санкциями, если не будет прекращен запуск выполнения арбитражных производств, является "объективным подтверждением этому".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

20 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний, среди которых "Чорноморнафтогаз", подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму в $5 млрд.

1 марта 2019 года арбитраж в Гааге подтвердил вину России в потере НАК "Нафтогаз України" ее активов в Крыму. Главный исполнительный директор "Нафтогазу" (на тот момент) Юрий Витренко заявлял, что следующий шаг – решение арбитража о компенсации за потерю этих активов. Сумма, которую затребовал "Нафтогаз", составила около $8 млрд с процентами.

13 апреля 2023 года арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить НАК "Нафтогаз України" $5 млрд. Как пояснял Чернышов, это компенсация за убытки и утраченное имущество "Нафтогазу" в Крыму" начиная с 2014 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Крым, НАК Нафтогаз, аннексия, Гаага, российская агрессия, Алексей Чернышов
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