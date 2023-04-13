Суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" $5 млрд за утраченное имущество в Крыму

Он отметил, что это компенсация за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму" начиная с 2014 года. По словам Чернышова, речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, ставшей одной из главных мишеней РФ во время оккупации украинского полуострова.

"Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны. За нами правда. А те, кто борются за правду, не проиграют", – написал Чернышов.

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что арбитражные решения можно делать через механизм принудительного выполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию россией активов в Крыму, добавили в "Нафтогазе".