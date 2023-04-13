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Суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" $5 млрд за утраченное имущество в Крыму

"Нафтогазу" присудили компенсацию за захваченные Россией активы в Крыму
"Нафтогазу" присудили компенсацию за захваченные Россией активы в Крыму
Фото: naftogaz.com

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $5 млрд. Об этом 13 апреля сообщил в Facebook глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Он отметил, что это компенсация за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму" начиная с 2014 года. По словам Чернышова, речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, ставшей одной из главных мишеней РФ во время оккупации украинского полуострова.

"Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны. За нами правда. А те, кто борются за правду, не проиграют", – написал Чернышов.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/pfbid029mBHDEwDf67wrgVUkJUSj7Q7LFCPevQd8oSNgj7kLrzq68BiaPmDu9hJTdt2PN9fl

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что арбитражные решения можно делать через механизм принудительного выполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию россией активов в Крыму, добавили в "Нафтогазе".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

20 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний, среди которых "Чорноморнафтогаз", подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму в $5 млрд.

1 марта 2019 года арбитраж в Гааге подтвердил вину России в потере НАК "Нафтогаз України" своих активов в Крыму. Витренко заявлял, что следующий шаг – решение арбитража о компенсации за потерю этих активов. Сумма, которую затребовал "Нафтогаз", составила около $8 млрд с процентами.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, НАК Нафтогаз, Гаага, суд, компенсация
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