Нашли деньги, украденные из машины "Укрпошти" – Геращенко

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что деньги, которые были похищены злоумышленниками в Полтавской области и найдены правоохранителями, вернут "Укрпошті".

Правоохранители нашли деньги, украденные во время вооруженного ограбления автомобиля "Укрпошти" в Лубенском районе Полтавской области. Об этом 11 июля сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпошти", который прихватили с собой вооруженные разбойники. Все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены "Укрпошті" и будут доставлены адресатам", – написал он.

Замглавы МВД отметил, что полиция продолжает поиски пятого фигуранта дела об ограблении. Геращенко уточнил, что речь идет о сотруднике "Укрпошти", "который выполнил функцию наводчика и подстрекателя".

"Его личность установлена, и у него нет шансов уйти от правосудия, так же как и у его сообщников. Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооруженное ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников "Укрпошти", – объяснил заместитель министра.

Нападение на автомобиль "Укрпошти" произошло утром 7 июля вблизи села Тишки Лубенского района Полтавской области. Неизвестные взорвали автомобиль "Газель" и завладели деньгами и табельным оружием охранника. По данным прокуратуры, злоумышленники украли 2,7 млн грн.

Издание "Полтавщина" со ссылкой на источники в полиции сообщило, что автомобиль "Укрпошти" подорвали дистанционно. "В "Газель" злоумышленники встроили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое активировали в нужный момент", – рассказал собеседник издания.

В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Лубенской больнице интенсивного лечения сообщили, что водитель автомобиля "Газель" находится в реанимации в тяжелом состоянии, его напарница получила травмы средней тяжести, она в хирургии.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Задержанных по делу об ограблении четверо, им предъявлены подозрения. Трех из них 11 июля арестовали без альтернативы залога.