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НБУ купил на минувшей неделе рекордную в 2019 году сумму валюты – почти $565 млн

За три недели декабря Нацбанк Украины приобрел на валютном рынке более $1,4 млрд.

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В 2019 году НБУ дважды покупал более полумиллиарда долларов за неделю
В 2019 году НБУ дважды покупал более полумиллиарда долларов за неделю
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) купил в период с 16-го по 22 декабря рекордную в 2019 году сумму валюты – $564,6 млн. Это следует из сообщения на сайте регулятора (.xlsx).

Всего с начала года Нацбанк приобрел более $6,9 млрд. Из них $1,4253 млрд – за три недели декабря.

Последний раз НБУ покупал на валютном рынке более полумиллиарда долларов только в период с 29 июля по 2 августа – $510,2 млн.

Продал НБУ в 2019 году $479,23 млн.

В 2018 году больше всего валюты регулятор купил в первую неделю декабря – $272,4 млн.

В начале ноября Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция снизится до 6,3% к концу 2019 года и достигнет среднесрочной цели в 5% в конце 2020 года.

Теги: валюта, НБУ, доллар, рекорд, Нацбанк
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