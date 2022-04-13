НБУ перечислил на нужды ВСУ со спецсчета уже почти 15 млрд грн

"По состоянию на 13 апреля 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет 3 млн грн. В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 14,96 млрд грн", – говорится в сообщении.

Деньги на счет перечисляют как в Украине, так и из-за границы. В частности, 4,7 млрд грн в эквиваленте было перечислено из-за рубежа в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

На счете Минсоцполитики для гуманитарных нужд по состоянию на 13 апреля остается более 351 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 112 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ информирует здесь.

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