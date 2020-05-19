НБУ выпустит серебряную банкноту номиналом 1 тыс. грн

В Нацбанке Украины рассказали, что сувенирная банкнота будет изготовлена из серебра 999,9 пробы, ее масса составит не менее 124,4 г.

Национальный банк Украины 20 мая 2020 выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке рассказали, что сувенирная банкнота будет изготовлена из серебра 999,9 пробы, ее масса в чистоте составит не менее 124,4 г, а размеры – 133 × 66 × 1,35 мм. Таких банкнот выпустят 300 штук.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского; на обратной стороне – здание президиума Национальной академии наук Украины.

Фото: bank.gov.ua

В октябре 2019 года НБУ ввел в оборот банкноту номиналом в 1 тыс. грн. По словам главы Нацбанка Якова Смолия, главными преимуществами новой банкноты являются повышение удобства расчетов и сокращение расходов на изготовление и обработку купюр.