НБУ выпустит серебряную банкноту номиналом 1 тыс. грн

Национальный банк Украины 20 мая 2020 выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба НБУ.
В Нацбанке рассказали, что сувенирная банкнота будет изготовлена из серебра 999,9 пробы, ее масса в чистоте составит не менее 124,4 г, а размеры – 133 × 66 × 1,35 мм. Таких банкнот выпустят 300 штук.
На лицевой стороне банкноты изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского; на обратной стороне – здание президиума Национальной академии наук Украины.
В октябре 2019 года НБУ ввел в оборот банкноту номиналом в 1 тыс. грн. По словам главы Нацбанка Якова Смолия, главными преимуществами новой банкноты являются повышение удобства расчетов и сокращение расходов на изготовление и обработку купюр.