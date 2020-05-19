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НБУ выпустит серебряную банкноту номиналом 1 тыс. грн

В Нацбанке Украины рассказали, что сувенирная банкнота будет изготовлена из серебра 999,9 пробы, ее масса составит не менее 124,4 г.

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Сувенирных серебряных банкнот выпустят 300 штук
Сувенирных серебряных банкнот выпустят 300 штук
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины 20 мая 2020 выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке рассказали, что сувенирная банкнота будет изготовлена из серебра 999,9 пробы, ее масса в чистоте составит не менее 124,4 г, а размеры – 133 × 66 × 1,35 мм. Таких банкнот выпустят 300 штук.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского; на обратной стороне – здание президиума Национальной академии наук Украины.

Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

В октябре 2019 года НБУ ввел в оборот банкноту номиналом в 1 тыс. грн. По словам главы Нацбанка Якова Смолия, главными преимуществами новой банкноты являются повышение удобства расчетов и сокращение расходов на изготовление и обработку купюр.

Теги: Украина, гривна, НБУ, наличные деньги
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