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ДЕНЬГИ

Недополученный доход от запуска "Турецкого потока" составит $450 млн в год – Макогон

Украинская сторона будет искать новые рынки, чтобы компенсировать потерю доходов из-за запуска газопровода "Турецкий поток", заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

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"Турецкий поток" открыли 8 января
"Турецкий поток" открыли 8 января
Фото: ЕРА

Украина недополучит около $450 млн доходов в 2020 году из-за запуска газопровода "Турецкий поток", сообщил на брифинге 9 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы их оцениваем порядка $450 млн в год… Мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Мы будем искать новые рынки. Как я уже сказал, мощности этого газопровода [на южном направлении]  мы планируем и уже предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным импортировать в Украину, то, пожалуйста, поставщики смогут использовать нашу ГТС, и мы сможем получить дополнительный доход", – сказал Макогон.

8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией и странами Южной Европы.

Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части газопровода.

В 2016 году тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что "Турецкий поток" нужен России, чтобы "обойти Украину и создать газовый хаб на территории Турции, который не будет подпадать под европейские правила".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу "Турецкий поток".

Теги: Украина, доходы, ГТС, газопровод, Турецкий поток, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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