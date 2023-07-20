Новый украинский букмекер BuddyBet связан с подсанкционным Parimatch – СМИ

"Компания Winever B.V. основана в октябре 2022 года. Директором указан житель Латвии Виктор Колесников, – пишет агентство. – Стоит отметить, что BuddyBet имеет еще одну косвенную связь с Parimatch. Официальное приложение BuddyBet в магазине Apple AppStore до недавнего времени имело название "Parimatch Калькулятор", – указывают авторы статьи.

Скриншоты: rbc.ua

Журналисты добавили, что бывшим клиентам Parimatch поступает рассылка о возможности "вывода застрявших средств" через BuddyBet и такие рекламные сообщения публикуются в социальных сетях.

Сама компания Parimatch при этом уже заявила, что сайты-клоны открывают мошенники.