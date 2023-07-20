Новый украинский букмекер BuddyBet связан с подсанкционным Parimatch – СМИ

"Компания Winever B.V. основана в октябре 2022 года. Директором указан житель Латвии Виктор Колесников, – пишет агентство. – Стоит отметить, что BuddyBet имеет еще одну косвенную связь с Parimatch. Официальное приложение BuddyBet в магазине Apple AppStore до недавнего времени имело название "Parimatch Калькулятор", – указывают авторы статьи.
Журналисты добавили, что бывшим клиентам Parimatch поступает рассылка о возможности "вывода застрявших средств" через BuddyBet и такие рекламные сообщения публикуются в социальных сетях.
Сама компания Parimatch при этом уже заявила, что сайты-клоны открывают мошенники.
Президент Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей из Украины и России.
Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, которые с ним связаны.
11 марта в Parimatch заявили, что после введения санкций на счетах букмекерской компании заблокировано 250 млн грн клиентов.
Компания уволила весь коллектив, она приостанавливает все работы, кроме юридических. Об этом 11 мая сообщила уже бывшая СЕО Наталья Гилевич. "12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я также покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании", – отметила она.