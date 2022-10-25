Новым заместителем главы НБУ стал Дмитрий Олейник

В Нацбанке сообщили, что Олейник был назначен на должность по представлению главы НБУ Андрея Пышного.

"Многолетний и практический опыт работы Дмитрия Олейника в банковской сфере, а также его понимание финансовой и экономической политики государства дают мне уверенность в том, что его профессионализм и профессиональные знания будут полезны для Национального банка. Дмитрий Олейник усилит нашу команду, что, безусловно, будет способствовать преодолению тех стратегических и масштабных вызовов, которые предстали перед Национальным банком во время войны", – заявил Пышный.

Контекст:

В НБУ отметили, что Дмитрий Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года. Среди прочего он работал в "Укрсиббанке", международной компании ПАО "Прайсуотерхаускуперс" (PwC), "Сбербанке", был директором Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины.

С мая 2021 года и до назначения в НБУ Олейник работал на должности генерального директора директората по вопросам экономической политики Офиса президента.