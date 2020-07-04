О нехватке финансирования заявил Украинский дом, куда собирался переезжать Офис президента Зеленского

Директор Украинского дома Ольга Виеру заявила, что на счетах учреждения нет денег. В августе 2019 года Офис президента Владимира Зеленского отказался от переезда в Украинский дом в том числе из-за необходимости проводить ремонт.

У Украинского дома нет денег, заявила 2 июля в Facebook директор учреждения Ольга Виеру.

"Уже месяц наш коллектив не получает никакой зарплаты, а до этого два месяца большинство сотрудников были в простое и получали по 2-3 тыс. грн, и это те люди, которые проработали в УД по 10, 20 и даже 30 лет лет, но были низкооплачиваемыми и не имели сбережений. Очень переживаем за наших коллег, за их семьи и их моральное состояние. Средств на счете учреждения и новых поступлений нет, вся деятельность УД является публичной и невозможной сегодня, ведь все коммерчески выгодные для нас мероприятия многолюдные и еще долго будут запрещенными", – написала она.

Директор Украинского дома отметила, что хозрасчетная форма деятельности "на ближайшие год-два, а возможно и в дальнейшем, в условиях ограничений", стала нереальной.

"Нужны быстрые изменения и получение бюджетного финансирования, а законодательно определенных путей решения проблемы не существует. В нестандартной и непрогнозируемой ситуации необходимы оперативные и нестандартные решения. Постановление или распоряжение, регламентирующие именно эту данную ситуацию и не противоречащие законодательству Украины", – объяснила Виеру.

По ее словам, она обращалась к представителям властей, в частности, в Министерство культуры и информационной политики, "но до сих пор ситуация еще не решена".

"Министерство финансов после рассмотрения наших обращений предоставило стандартные рекомендации, неприемлемые для нашей организации", – уведомила Виеру.

Она надеется, что голоса поддержки в публичном пространстве "помогут решить вопрос как можно быстрее".

В 2019 году, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, Офис президента рассматривал вариант переезда с улицы Банковой в Украинский дом.

В августе от этой идеи отказались. На тот момент глава Офиса президента Украины Андрей Богдан объяснил, что переезд невозможен в том числе из-за необходимости проводить в Украинском доме ремонтных работ "плюс все эти системы секретности, связи, безопасности".

В марте 2020 года в Украине из-за коронавирусной инфекции ввели карантин. С 11 мая его начали смягчать, а 20 мая ввели так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.