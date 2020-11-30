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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Одесский ресторатор Заричанский: Главная просьба к правительству – не мешать. Бизнес будет сам развиваться – он заинтересован в развитии

Не надо контролировать бизнес и помогать ему, тогда он сам будет развиваться, отметил в интервью изданию "ГОРДОН" одесский ресторатор Андрей Заричанский.

Рестораторы Инара и Андрей Заричанские с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили
Рестораторы Инара и Андрей Заричанские с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили
Фото из семейного архива
Татьяна НИКУЛЕНКО
журналист

Люди не будут ценить помощь, если им просто раздавать деньги, поэтому важнее давать людям возможность заработать. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал одесский ресторатор Андрей Заричанский.

"Главная просьба к правительству  не мешать. Мне нравится, как [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили говорит: "Дайте кислород бизнесу. Все остальное он сам сделает". Не надо его контролировать, строить, помогать ему не надо ни в коем случае. Тогда бизнес будет сам развиваться – он заинтересован в развитии", – сказал Андрей Заричанский.

По его словам, чтобы сотрудники не остались без работы во время карантина весной, компания готовила бесплатные обеды для врачей, которые оказывают помощь людям с коронавирусной инфекцией, одиноких пенсионеров и многодетных семьей.

"Мы начинали с 200–300 обедов, а дошли до 700, иногда готовили и тысячу. Мне звонит мой товарищ: "У нас соседи-пенсионеры из дома не выходят – плохо ходят. Мы можем им обеды давать?" Я говорю: "Ну конечно". Потом позвонил друг, который футболом занимается: "Есть футболисты-пенсионеры, им тоже тяжело". – "Сколько их?" – "25–30 человек". Берем и их. Люди просили, мы никому не отказывали. Ну а как откажешь? Потом еще больницу детскую взяли – 125 или 130 человек. Поэтому у нас два ресторана работали. Это позволило не только медиков, которые спасали жизни одесситов, многодетные семьи поддержать, но и наш персонал. Мы думали, как сделать так, чтобы сотрудникам было на что жить, чтобы они не разбежались за время карантина. Понимаете, если просто давать людям деньги, это не ценится. Другое дело – когда человек их заработает. Потом мы подсчитали: где-то 30 или 40 тысяч обедов за карантин приготовили. Поэтому спокойно его перенесли, как-то не раскисали", – поделился опытом ресторатор.

Он пояснил, что всю благотворительную деятельность рестораны осуществляли за собственные средства.

ы свои средства вкладывали. Я уже говорил кому-то из журналистов: есть время собирать камни, и есть время их разбрасывать. То, что мы насобирали, накопили, вложили в бесплатные обеды, в новые проекты. Поэтому мы спокойно реагировали на испытания: надо – значит, посидим на карантине. Своих людей удержим однозначно", – подчеркнул Заричанский.

Рестораторы Заричанские: Мы заработали в лучшие времена, так давайте теперь поделимся. Что, пусть деньги лежат в сейфе или в нычке? Полный текст интервью

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и до 30 ноября ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны, а в субботу и воскресенье до конца ноября – "карантин выходного дня".

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун или нет

Теги: Одесса, бизнес, правительство, помощь, карантин, деньги, ресторан, больницы, интервью, ресторатор, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Андрей Заричанский
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