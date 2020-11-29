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Главы фракций Верховной Рады в понедельник обсудят конституционный кризис и поддержку бизнеса – Железняк

Результаты совещания глав парламентских фракций, которое запланировано на 30 ноября, повлияют на повестку всей пленарной недели Верховной Рады Украины, отметил народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Законопроекты о КСУ могут появиться в повестке дня Рады с 15 декабря
Фото: depositphotos.com

Главы парламентских фракций соберутся на совещание с утра 30 ноября, написал в своем Telegram-канале народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Темы плюс-минус такие же. Главный фокус – законы по решению конституционного кризиса и законы о поддержке бизнеса", – отметил нардеп.

Результаты совещания, которое начнется в 9.00, повлияют на повестку всей пленарной недели. Пока неизвестно, пригласят ли на это заседание кого-либо из Офиса президента Украины, правительства или других ведомств.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия говорил, что законопроекты о Конституционном Суде Украины могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря. Кроме того, он сказал, что Рада может принять госбюджет на 2021 год во втором чтении в течение двух недель.

Кроме того, 27 ноября в Раде был зарегистрирован правительственный проект закона №4437 "О внесении изменений в закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Он предусматривает внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора ведомства при наличии законных оснований.

Теги: бизнес, правительство, законопроект, партия Голос, заседание, Ярослав Железняк
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