Офис банка "Аркада" в центре Киева продали по цене "панельки" компании, связанной со Злочевским – СМИ

Здание площадью более 14,1 тыс. м² продали за 315 млн грн (по курсу Нацбанка это менее $10 млн) при стартовой цене в 971 млн грн.

Стоимость квадратного метра составила около $700, что в разы меньше стоимости коммерческой недвижимости в столице, подчеркивает ZN.UA, сравнивая стоимость офисных помещений с ценой квадратного метра в квартирах панельных домов.

"Даже сейчас, в войну, квадратный метр в недостроенном "Аркадой" же панельном ЖК на обочине Харьковского массива до сих пор, при отсутствии спроса и застройщика, стоит почти $2 тыс. А коммерческая недвижимость в центре сейчас, хоть рынка и нет, не обходится дешевле $3,5 тыс. за м²", – говорится в публикации.

Победителем аукциона стала компания "Системойлинженеринг", согласно данным "Prozorro.Продажи", документы о завершении сделки еще не подписаны. Компания, по информации СМИ, связана с министром экологии и природных ресурсов Украины времен беглого президента Виктора Януковича, владельцем компании Burisma Николаем Злочевским (СМИ сообщали, что он переписал бизнес на дочерей Карину и Анну).

Компанией владеет кипрская "Дилоретио Холдингз", которая, в свою очереди принадлежит еще двум кипрским фирмам – "Серминара Лимитед" и "Гласимо Лимитед", пишет СМИ.

Эти две компании принадлежат Карине и Анне Злочевским, говорится в публикации. Журналистка Наталья Седлецкая добавляет, что офис "Аркады", проданный Фондом госимущества, находится рядом с Банковой.

"Что с этим не так? Во-первых, здание отошло в собственность Злочевского всего по $700 за м², это дешевле стоимости квадратного метра в жилом новостройке где-то на Троещине, не говоря уже о стоимости коммерческой недвижимости в центре Киева. Во-вторых, Николай Злочевский – это чиновник времен [Виктора] Януковича, который обогатился во время пребывания у власти – построил свой газовый бизнес путем получения от государства лицензий на добычу, выдачу которых сам и контролировал как министр экологии. Злочевский сбежал из Украины и находится в розыске по обвинению в коррупции. Выходит, с одной стороны государство объявило конфискацию имущества российских олигархов и государственных изменников в Украине, а с другой стороны продает за бесценок знаковое здание в сердце столицы приспешнику Януковича?" – подчеркнула она.