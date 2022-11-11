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Офис банка "Аркада" в центре Киева продали по цене "панельки" компании, связанной со Злочевским – СМИ

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Злочевский фигурирует в уголовном производстве о хищении госсредств в особо крупных размерах
Злочевский фигурирует в уголовном производстве о хищении госсредств в особо крупных размерах 
Фото: Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" / Facebook

10 октября состоялся аукцион по продаже офиса обанкротившегося банка "Аркада" – здания на улице Ольгинской, в центре Киева. Он проводился на площадке "Prozorro.Продажи" по голландской схеме (когда цена лота снижается), на результаты аукциона обратило издание ZN.UA в статье, вышедшей 10 ноября.

Здание площадью более 14,1 тыс. м² продали за 315 млн грн (по курсу Нацбанка это менее $10 млн) при стартовой цене в 971 млн грн. 

Стоимость квадратного метра составила около $700, что в разы меньше стоимости коммерческой недвижимости в столице, подчеркивает ZN.UA, сравнивая стоимость офисных помещений с ценой квадратного метра в квартирах панельных домов. 

"Даже сейчас, в войну, квадратный метр в недостроенном "Аркадой" же панельном ЖК на обочине Харьковского массива до сих пор, при отсутствии спроса и застройщика, стоит почти $2 тыс. А коммерческая недвижимость в центре сейчас, хоть рынка и нет, не обходится дешевле $3,5 тыс. за м²", – говорится в публикации. 

Победителем аукциона стала компания "Системойлинженеринг", согласно данным "Prozorro.Продажи", документы о завершении сделки еще не подписаны. Компания, по информации СМИ, связана с министром экологии и природных ресурсов Украины времен беглого президента Виктора Януковича, владельцем компании Burisma Николаем Злочевским (СМИ сообщали, что он переписал бизнес на дочерей Карину и Анну).  

Компанией владеет кипрская "Дилоретио Холдингз", которая, в свою очереди принадлежит еще двум кипрским фирмам – "Серминара Лимитед" и "Гласимо Лимитед", пишет СМИ.

Эти две компании принадлежат Карине и Анне Злочевским, говорится в публикации. Журналистка Наталья Седлецкая добавляет, что офис "Аркады", проданный Фондом госимущества, находится рядом с Банковой. 

"Что с этим не так? Во-первых, здание отошло в собственность Злочевского всего по $700 за м², это дешевле стоимости квадратного метра в жилом новостройке где-то на Троещине, не говоря уже о стоимости коммерческой недвижимости в центре Киева. Во-вторых, Николай Злочевский – это чиновник времен [Виктора] Януковича, который обогатился во время пребывания у власти – построил свой газовый бизнес путем получения от государства лицензий на добычу, выдачу которых сам и контролировал как министр экологии. Злочевский сбежал из Украины и находится в розыске по обвинению в коррупции. Выходит, с одной стороны государство объявило конфискацию имущества российских олигархов и государственных изменников в Украине, а с другой стороны продает за бесценок знаковое здание в сердце столицы приспешнику Януковича?" – подчеркнула она. 

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/pfbid037nRJU9rVokj7LMb9hPpHTBg21KBhAyecAtFfSAk6WawrQasYaTh6fSewC9r1WwKRl

Контекст:

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах. НАБУ обвиняет экс-министра в попытке подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него, дело уже передано в суд. Кроме того, в 2019 году в Офисе генпрокурора сообщали, что Злочевский находится в розыске, и подозревается в хищении госсредств в особо крупных размерах. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: недвижимость, аукцион, офис, Фонд госимущества, Николай Злочевский, банк Аркада, имущество, Наталья Седлецкая, цена, госимущество
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