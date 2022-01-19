От отмены моратория на экспорт леса в первую очередь пострадают малые предприятия – эксперт

"В первую очередь пострадают ЧП, малые предприятия. У нас же из крупных предприятий, в принципе, только заводы ДСП, и то их нельзя назвать, потому что там численность 350–400 человек. А малый бизнес – в карпатском регионе. Они и сейчас страдают, потому что ресурса не хватает", – подчеркнул эксперт.

Он убежден, что древесину нужно перерабатывать внутри страны и вывозить уже в виде готовой продукции. Медведев объяснил, что аргумент о более высокой, чем в ЕС, цене на лес в Украине не дает оснований думать, что так будет и дальше и что лес не начнут массово вывозить.

"Сегодня да. Но ведь цена меняется, будет паритет цен и повезут. Украина не богата сырьем, ресурсы ограничены, поэтому [нельзя] экспортировать в круглом виде, если у нас есть переработка. То, что Украина заготавливает, а это порядка 18–20 миллионов кубических метров древесины в год, деревообработка в состоянии переработать", – заявил президент ассоциации деревообрабатывающих, мебельных предприятий и организаций.

Эксперт призвал депутатов привлечь к работе над законопроектом №4197-д представителей деревообрабатывающей промышленности, чтобы внести все необходимые поправки ко второму чтению.