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От отмены моратория на экспорт леса в первую очередь пострадают малые предприятия – эксперт

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине
Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине
Фото: depositphotos.com

Если в Украине отменят мораторий на вывоз леса-кругляка, местным предприятиям не будет хватать сырья, заявил в комментарии "Главкому" президент ассоциации деревообрабатывающих, мебельных предприятий и организаций Юрий Медведев.

"В первую очередь пострадают ЧП, малые предприятия. У нас же из крупных предприятий, в принципе, только заводы ДСП, и то их нельзя назвать, потому что там численность 350–400 человек. А малый бизнес – в карпатском регионе. Они и сейчас страдают, потому что ресурса не хватает", – подчеркнул эксперт.

Он убежден, что древесину нужно перерабатывать внутри страны и вывозить уже в виде готовой продукции. Медведев объяснил, что аргумент о более высокой, чем в ЕС, цене на лес в Украине не дает оснований думать, что так будет и дальше и что лес не начнут массово вывозить.

"Сегодня да. Но ведь цена меняется, будет паритет цен и повезут. Украина не богата сырьем, ресурсы ограничены, поэтому [нельзя] экспортировать в круглом виде, если у нас есть переработка. То, что Украина заготавливает, а это порядка 18–20 миллионов кубических метров древесины в год, деревообработка в состоянии переработать", – заявил президент ассоциации деревообрабатывающих, мебельных предприятий и организаций.

Эксперт призвал депутатов привлечь к работе над законопроектом №4197-д представителей деревообрабатывающей промышленности, чтобы внести все необходимые поправки ко второму чтению.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.

В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.

Теги: Верховная Рада, Карпаты, экспорт, запрет, законопроект, мораторий, деревья, лес, лесное хозяйство, ЕС
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