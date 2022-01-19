От отмены моратория на экспорт леса в первую очередь пострадают малые предприятия – эксперт

"В первую очередь пострадают ЧП, малые предприятия. У нас же из крупных предприятий, в принципе, только заводы ДСП, и то их нельзя назвать, потому что там численность 350–400 человек. А малый бизнес – в карпатском регионе. Они и сейчас страдают, потому что ресурса не хватает", – подчеркнул эксперт.
Он убежден, что древесину нужно перерабатывать внутри страны и вывозить уже в виде готовой продукции. Медведев объяснил, что аргумент о более высокой, чем в ЕС, цене на лес в Украине не дает оснований думать, что так будет и дальше и что лес не начнут массово вывозить.
"Сегодня да. Но ведь цена меняется, будет паритет цен и повезут. Украина не богата сырьем, ресурсы ограничены, поэтому [нельзя] экспортировать в круглом виде, если у нас есть переработка. То, что Украина заготавливает, а это порядка 18–20 миллионов кубических метров древесины в год, деревообработка в состоянии переработать", – заявил президент ассоциации деревообрабатывающих, мебельных предприятий и организаций.
Эксперт призвал депутатов привлечь к работе над законопроектом №4197-д представителей деревообрабатывающей промышленности, чтобы внести все необходимые поправки ко второму чтению.
Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.
Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").
В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.
В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.
3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.