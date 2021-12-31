Украина должна не только сохранить, но и усилить мораторий на экспорт леса-кругляка – эксперт

"Не только сохранить, но усилить мораторий, и в части не только кругляка. Ведь там между определением кругляка как такового силами Гослесагентства и лесных генералов вводятся очень серьезные манипуляции, которые позволяют вывозить практически все. Допустим, лес-кругляк – это 3 метра, а два по 1,5 – это уже не лес-кругляк. Для тарной дощечки, для паркета распиленное на 1,5- или 2-метровки бревно трехметровое или четырехметровое – и уже можно. Так это манипуляции", – отметил эксперт.

Щербина считает, что в нынешней ситуации Украина теряет также и деньги, так как средства от вывоза древесины не поступают в бюджет. По его убеждению, Украина должна как усилить борьбу с контрабандой, так и наладить работу с соседними странами, чтобы они не покупали незаконно вывезенный лес.

"Польша, Венгрия, Румыния, сохраняя собственные леса, покупают в Украине древесину, часть которой заведомо ворована, в том числе из Чернобыльской зоны отчуждения, перерабатывают и даже экспортируют ее дальше", – подчеркнул эколог.

Если же проблему не решать, Украина не сможет восстанавливать леса из-за того, что хронически нарушается норма вырубки. Последствиями станут разрушение экосистемы, регулирующей климат, водные ресурсы, эрозия грунта, которая выполняет рекреационную и другие функции – всего около 80 разных задач.

"Грубо говоря, в год прирастает в квартале определенное количество метров кубических – их можно использовать, больше брать нельзя. Тогда лесные ресурсы у нас от экосистемных услуг поступают в экономику непрерывно. Если превышать эти нормативы, тогда, конечно, мы истощаем [ресурсы] и экосистема перестает самовосстанавливаться", – сказал Щербина.