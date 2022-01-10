Нардеп Цимбалюк: Мы требуем от власти подготовить программу обновления и сохранения украинских лесов

Михаил Цимбалюк: Монобольшинство настроено агрессивно, и такое создается впечатление, что они это делают намеренно, потому что Европе нужно сырье Фото: varianty.lviv.ua

"Мы требуем от власти подготовить программу обновления украинских лесов, сохранения, облесения. Не только программа – посадить миллиард деревьев, потому что это популизм, а действительно сохранить отрасль. Нужно сохранить нашу экосистему, сохранить эти леса, являющиеся достоянием всего общества", – сказал Цимбалюк

По его словам, сейчас из-за контрабанды леса, экспорт которого официально запрещен, уничтожаются экосистемы по всей стране, что будет иметь негативные последствия не только для экологии, но и для экономики регионов.

"В Украине будет уничтожение экосистемы, и мы видим, что происходит не только в Карпатах, но и на Волыни. Высыхают озера. В Черниговской области аналогичная система. Они уничтожат то, что сегодня мы называем лесными населенными пунктами и дорогами. Потому что если нет леса, то там не будет населенного пункта", – объяснил Цимбалюк.

По мнению депутата, в таких условиях отменять мораторий на вывоз леса-кругляка, что намерено сделать парламентское большинство, является преступлением.

"В набат бьют экологи, что этого делать не следует. Но монобольшинство настроено агрессивно, и такое создается впечатление, что они это делают намеренно, потому что Европе нужно сырье", – сказал Цимбалюк.