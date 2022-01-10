Нардеп Цимбалюк: Мы требуем от власти подготовить программу обновления и сохранения украинских лесов

"Мы требуем от власти подготовить программу обновления украинских лесов, сохранения, облесения. Не только программа – посадить миллиард деревьев, потому что это популизм, а действительно сохранить отрасль. Нужно сохранить нашу экосистему, сохранить эти леса, являющиеся достоянием всего общества", – сказал Цимбалюк
По его словам, сейчас из-за контрабанды леса, экспорт которого официально запрещен, уничтожаются экосистемы по всей стране, что будет иметь негативные последствия не только для экологии, но и для экономики регионов.
"В Украине будет уничтожение экосистемы, и мы видим, что происходит не только в Карпатах, но и на Волыни. Высыхают озера. В Черниговской области аналогичная система. Они уничтожат то, что сегодня мы называем лесными населенными пунктами и дорогами. Потому что если нет леса, то там не будет населенного пункта", – объяснил Цимбалюк.
По мнению депутата, в таких условиях отменять мораторий на вывоз леса-кругляка, что намерено сделать парламентское большинство, является преступлением.
"В набат бьют экологи, что этого делать не следует. Но монобольшинство настроено агрессивно, и такое создается впечатление, что они это делают намеренно, потому что Европе нужно сырье", – сказал Цимбалюк.
Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.
Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").
В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.
В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.
3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.