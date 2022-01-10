ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Цимбалюк: Мы требуем от власти подготовить программу обновления и сохранения украинских лесов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Цимбалюк: Монобольшинство настроено агрессивно, и такое создается впечатление, что они это делают намеренно, потому что Европе нужно сырье
Михаил Цимбалюк: Монобольшинство настроено агрессивно, и такое создается впечатление, что они это делают намеренно, потому что Европе нужно сырье
Фото: varianty.lviv.ua

Власти должны подготовить программу восстановления и сохранения украинских лесов, а не отменять мораторий на вывоз леса-кругляка. Об этом заявил народный депутат из фракции "Батьківщина" Михаил Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы требуем от власти подготовить программу обновления украинских лесов, сохранения, облесения. Не только программа – посадить миллиард деревьев, потому что это популизм, а действительно сохранить отрасль. Нужно сохранить нашу экосистему, сохранить эти леса, являющиеся достоянием всего общества", – сказал Цимбалюк

По его словам, сейчас из-за контрабанды леса, экспорт которого официально запрещен, уничтожаются экосистемы по всей стране, что будет иметь негативные последствия не только для экологии, но и для экономики регионов.

"В Украине будет уничтожение экосистемы, и мы видим, что происходит не только в Карпатах, но и на Волыни. Высыхают озера. В Черниговской области аналогичная система. Они уничтожат то, что сегодня мы называем лесными населенными пунктами и дорогами. Потому что если нет леса, то там не будет населенного пункта", – объяснил Цимбалюк.

По мнению депутата, в таких условиях отменять мораторий на вывоз леса-кругляка, что намерено сделать парламентское большинство, является преступлением.

"В набат бьют экологи, что этого делать не следует. Но монобольшинство настроено агрессивно, и такое создается впечатление, что они это делают намеренно, потому что Европе нужно сырье", – сказал Цимбалюк.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.

В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.

Теги: Верховная Рада, экология, экономика, Карпаты, экспорт, контрабанда, торговля, мораторий, Михаил Цимбалюк, деревья, лес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Совсем обнаглели", " Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
"Совсем обнаглели", " Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера
40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов
  Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась
  Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась
"Чересчур все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность
"Чересчур все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность
26-летняя звезда порнофильмов Лана Роудс впервые стала матерью
26-летняя звезда порнофильмов Лана Роудс впервые стала матерью
"Горячая фотка", "Секси". Рианна показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Горячая фотка", "Секси". Рианна показала грудь, выпирающую из тесного лифа
Старший сын 56-летнего Виктора Павлика показал единственную дочь музыканта
Старший сын 56-летнего Виктора Павлика показал единственную дочь музыканта
"Пречудесная женщина, мать троих!" Осадчая показала тело в бикини крупным планом
"Пречудесная женщина, мать троих!" Осадчая показала тело в бикини крупным планом
Передвигающаяся в инвалидной коляске 86-летняя Талызина показала, как выглядит спустя два года после инсульта
Передвигающаяся в инвалидной коляске 86-летняя Талызина показала, как выглядит спустя два года после инсульта
22-летняя внучка Кобзона вышла замуж на испанском курорте. Фото
22-летняя внучка Кобзона вышла замуж на испанском курорте. Фото
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике
"С Платоном копии", "Очень похожи". Шепелев показал лицо 10-месячного сына от Тулуповой
"С Платоном копии", "Очень похожи". Шепелев показал лицо 10-месячного сына от Тулуповой
"Пися уже обвисла! Зачем ее показывать всем?" Волочкова снялась в "голом" купальнике с микроплавками
"Пися уже обвисла! Зачем ее показывать всем?" Волочкова снялась в "голом" купальнике с микроплавками
Организаторы бойкотируемой премии "Золотой глобус" объявили лауреатов в закрытом режиме
Организаторы бойкотируемой премии "Золотой глобус" объявили лауреатов в закрытом режиме
"Грудь подросла?", "Покажи сисюнечки". Дорофеева с голой грудью станцевала перед камерой
"Грудь подросла?", "Покажи сисюнечки". Дорофеева с голой грудью станцевала перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (440346)
2
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой (81732)
3
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (67329)
4
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (55293)
5
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе (43469)
6
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (43187)
7
"Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем (39592)
8
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет (36027)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS