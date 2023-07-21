Переработчики молока раскритиковали идею зеркального запрета в Украине на импорт агропродукции из стран Европы

В Союзе молочных предприятий Украины считают, что существуют группы влияния, которые не хотят видеть Украину конкурентом после вступления в ЕС, и именно они поднимают тему запрета Фото: depositphotos.com

"Зеркальные действия с нашей стороны ничего, кроме дальнейшей эскалации и закрытия премиум рынка ЕС для нашей агропродукции и молочной продукции в частности, не принесут. Поэтому мы категорически против таких действий и риторики со стороны властей", – убежден исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

Он считает, что нужно не озвучивать ответные угрозы, а сосредоточиться на профессиональной защите украинского агропромышленного комплекса: разработать меры публичного лоббизма и доказывать на переговорах с партнерами, почему экспорт качественной и более дешевой украинской продукции в ЕС выгоден потребителям еврозоны и как от этого выиграет Евросоюз.

"Вместо лозунгов, которые не будут выполнены, и ответного махания флагом, нужно профессионально отстаивать перед потребителями ЕС позицию, что более дешевая украинская продукция растениеводства – благо для Европы. Эта аргументация ляжет в основу соглашения при вступлении Украины в ЕС. Чтобы ее подготовить и отстоять, нужны холодная голова и выдержка. Такой подход мы всячески поддерживаем", – заявил директор СМПУ.

Он считает, что существуют группы влияния, которые не хотят видеть Украину конкурентом после вступления в ЕС, и именно они поднимают тему запрета.

"Поддаваться на действия этих провокаторов – опрометчиво и опасно, потому что они только ждут от нас эмоциональных и необдуманных поступков", – заявил Дидур.