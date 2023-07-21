Переработчики молока раскритиковали идею зеркального запрета в Украине на импорт агропродукции из стран Европы

"Зеркальные действия с нашей стороны ничего, кроме дальнейшей эскалации и закрытия премиум рынка ЕС для нашей агропродукции и молочной продукции в частности, не принесут. Поэтому мы категорически против таких действий и риторики со стороны властей", – убежден исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.
Он считает, что нужно не озвучивать ответные угрозы, а сосредоточиться на профессиональной защите украинского агропромышленного комплекса: разработать меры публичного лоббизма и доказывать на переговорах с партнерами, почему экспорт качественной и более дешевой украинской продукции в ЕС выгоден потребителям еврозоны и как от этого выиграет Евросоюз.
"Вместо лозунгов, которые не будут выполнены, и ответного махания флагом, нужно профессионально отстаивать перед потребителями ЕС позицию, что более дешевая украинская продукция растениеводства – благо для Европы. Эта аргументация ляжет в основу соглашения при вступлении Украины в ЕС. Чтобы ее подготовить и отстоять, нужны холодная голова и выдержка. Такой подход мы всячески поддерживаем", – заявил директор СМПУ.
Он считает, что существуют группы влияния, которые не хотят видеть Украину конкурентом после вступления в ЕС, и именно они поднимают тему запрета.
"Поддаваться на действия этих провокаторов – опрометчиво и опасно, потому что они только ждут от нас эмоциональных и необдуманных поступков", – заявил Дидур.
28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.
Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.
Страны хотят продлить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. Такое решение приняли министры сельского хозяйства этих стран на встрече в Варшаве 19 июля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, запрет будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, заявил Моравецкий.
Первый вице-премьер – министр экономики и торговли Юлия Свириденко заявила, что Украина вынуждена будет рассмотреть ответные зеркальные меры, если эмбарго не будет отменено после 16 сентября. "Не хотелось бы говорить вслух и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены", – цитировало министра агентство "Интерфакс-Украина".