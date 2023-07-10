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Политолог Кулик: "Центрэнерго" может оказаться под контролем сомнительных персонажей со связями в Москве

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Политолог заявил, что в набсовет компании предлагают назначить людей, которые с 2014 года через ПАО "Донбассэнерго" закупали уголь с оккупированных территорий и у российских поставщиков
Политолог заявил, что в набсовет компании предлагают назначить людей, которые с 2014 года через ПАО "Донбассэнерго" закупали уголь с оккупированных территорий и у российских поставщиков
Фото: usionline.com

В наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" предлагают избрать людей, которых лоббируют бизнесмены, связанные с Россией, заявил в своем блоге на "Цензор.НЕТ" политолог Виталий Кулик.

Политолог отметил, что две недели назад Фонд государственного имущества Украины инициировал новое внеочередное собрание по поводу смены членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", 78% акций которого принадлежат государству. До последнего времени у ФГИУ, представляющего государство как собственника, не возникало вопросов к  работе компании. В июне 2023 года ФГИУ на собрании акционеров предприятия признал удовлетворительной работу его органов управления, подчеркнул Кулик.

Он считает, что все дело в том, кого именно предлагают избрать в наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго". В состав независимых членов предлагаются кандидатуры Евгения Горкунова, Владимира Величко и Андрея Ткаченко. Все три кандидатуры, как утверждает политолог, лоббируют бизнесмены Максим Ефимов и Эдуард Бондаренко.

Кулик отмечает, что с начала российской войны против Украины в 2014 году через ПАО "Донбассэнерго" они закупали уголь в основном с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и у российских поставщиков. Политолог приводит объемы закупок и названия компаний, связанные с российскими бенефициарами, у которых "Донбассэнерго" покупало уголь. Эта схема была остановлена только в феврале 2022 года, подчеркивает он.

Эксперт отмечает, что до покупки ПАО "Донбассэнерго" ключевым активом Ефимова в Украине был завод "Энергомашспецсталь" (Краматорск), контролируемый им в "ситуативном партнерстве" с российской государственной группой "Росатом". Кулик пишет, что на официальном сайте ПАО "Энергомашспецсталь" и сейчас размещено сообщение, что при закупке товаров и услуг ПАО "Энергомашспецсталь" руководствуется Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) госкорпорации "Росатом", а Ефимов значится президентом ПАО "Энергомашспецсталь".

"Впереди еще один сложный отопительный сезон, объекты критической инфраструктуры снова обстреливаются, московиты могут в очередной раз попытаться устроить нам блэкаут. И в настоящее время такая компания, как ПАО "Центрэнерго", оказывается под контролем сомнительных персонажей со связями в Москве. По-моему, такая ситуация требует оперативного вмешательства компетентных органов и проверок как минимум. Как максимум – создания институализированного фильтра от попадания критически важных для страны предприятий под контроль людей, которые могут сотрудничать со страной-агрессором", – резюмировал политолог.

Теги: Россия, уголь, бизнес, отопительный сезон, Фонд госимущества, Донбассэнерго, Росатом, Центрэнерго, Максим Ефимов, Виталий Кулик
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