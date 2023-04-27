"Центрэнерго" впервые начала экспортировать электроэнергию

Первым зарубежным покупателем стала Молдова.

"Экспорт позволит "Центрэнерго" уменьшить зависимость от ситуации на отечественном рынке электроэнергии и получить доступ к рынкам ЕС. Компания работает над развитием сотрудничества с европейским энергетическим сектором, чтобы увеличить объем экспорта электроэнергии", – говорится в сообщении.

В интервью Delo.ua, которое вышло 27 марта, генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что в Украине наблюдается стабильный рост производства электроэнергии, что создает профицит и делает возможным экспорт.