Политолог: "Укрэнерго" просит у Кабмина премии пяти членам правления в среднем по 3 млн грн

"Кабинет Министров Украины на своем заседании 7 июля 2022 года поручил НЭК "Укрэнерго" направить на выплату дивидендов в государственный бюджет 90% прибыли за 2021 год в размере 127,04 млн грн. Как будто здесь все хорошо, но есть одно "но". А именно – заоблачный уровень зарплат руководства "Укрэнерго" в 2021 году и во время войны. Об этом я уже писала. В 2021 году правление компании получило почти 26 млн грн заработной платы. Зарплата председателя правления компании Владимира Кудрицкого в 2021 году в среднем составила более 1 млн грн в месяц!" – заявила политолог.

Она подчеркнула, что также НЭК "Укрэнерго" во время войны обратилась в Кабинет Министров с просьбой согласовать выплату 15 млн грн на премирование членов правления за работу в 2021 году.

"Если эта премия будет выплачена на пятерых членов правления, которые работали большую часть прошлого года, то тогда каждому в среднем выйдет по 3 млн грн. Если правительство поддержит такое предложение НЭК "Укрэнерго", то за 2021 год государство получит дивидендами сумму лишь в три раза больше, чем стоит работа правления компании и ее руководителя! Тогда о какой эффективности и достижениях руководства "Укрэнерго" может идти речь при таком соотношении "стоимости" менеджмента и финансовых результатов?" – написала Лупова.