Попытками обвинить ДТЭК Антимонопольный комитет помогает скрыть мошеннические схемы на энергорынке – директор "ДТЭК Энерго" по коммуникациям

Обществу, правоохранителям и политическому руководству страны искусственно вбрасываются надуманные "разоблачения", смысл которых – увести фокус внимания в сторону от реальных причин и виновников энергетического коллапса, заявила директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина.

Публичными и безосновательными обвинениями в адрес компании ДТЭК Антимонопольный комитет помогает скрыть мошеннические схемы на энергорынке, которые возникли вследствие ручного вмешательства в работу рынка электроэнергии, заявила директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина в Facebook.

"ДТЭК с первых дней критиковал навязанную коррупционную модель паразитирования на энергетике. Но пока это воспринималось как проблема частной компании, реакции государства и правоохранительных органов не было", – написала она.

По ее словам, обнародование фактов многомиллиардного грабежа государственных генерирующих компаний привело к тому, что "кресла и под организаторами схем, и под руководителями покрывающих их госорганов зашатались".

"Поэтому обществу, правоохранителям и политическому руководству страны искусственно вбрасываются надуманные "разоблачения", весь смысл которых – увести фокус внимания в сторону от реальных причин и виновников энергетического коллапса. И очень жаль, что в эту грязную игру на стороне махинаторов вовлекаются государственные регуляторы", – добавила Милютина.

Директор по коммуникациям также отметила, что созданная "теневым смотрящим" за энергетикой, нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом коррупционная конструкция на энергорынке за 10 месяцев довела генерирующие компании до фактического банкротства.

"Убыточны все компании, производящие электроэнергию – и частные, и государственные. В профите только коммерческие потребители электроэнергии и приближенные к ним трейдеры, – написала Милютина. – Все это было бы невозможным, если бы глава АМКУ Юрий Терентьев своевременно реагировал на происходящее на энергорынке безобразие. Но он выбрал путь подыгрывания схемщикам. Это его решение, а строить догадки по поводу истинных мотивов я не хочу и не буду".

В Антимонопольном комитете накануне заявили, что завершена стадия сбора и анализа доказательств в деле о действиях "ДТЭК Захидэнерго" и "Д.Трейдинг" в зоне "Бурштынского энергоострова", предварительно АМКУ их оценил как монопольное злоупотребление и предупредил компанию, что у нее есть месяц на формирование позиции защиты.

ДТЭК в ответ заявил о необоснованности озвученных Антимонопольным комитетом предварительных выводов расследования о монопольном положении компании, отметив, что считают их частью целенаправленной заказной кампании против ДТЭК и административным давлением на частный бизнес.

Ирина Милютина подчеркнула, что обвинения компании ДТЭК со стороны АМКУ носят сомнительный характер, поскольку практики публичного обнародования "предварительных выводов" у АМКУ не существует. При этом для ДТЭК было сделано публичное "исключение", которое потом использовалось для дискредитации компании.

26 мая глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в связи с резким снижением спроса и цен на рынке электроэнергии попросил Службу безопасности и Антимонопольный комитет Украины расследовать "возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в вертикально интегрированную финансово-промышленную группу”, писало агентство "Интерфакс-Украина".

НКРЭКУ в своем Facebook обвинила ДТЭК в обвале цен на рынке электроэнергии.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 27 мая сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.