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Потребление электроэнергии в Украине превысило прогнозные показатели – Минэнерго

По данным и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец, за девять месяцев 2020 года электроэнергии в стране использовали на 3% больше, чем прогнозировали.

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Буславец озвучила статистику во время визита на АЭС
Буславец озвучила статистику во время визита на АЭС
Фото: mpe.kmu.gov.ua

В Украине потребление электроэнергии в январе – сентябре превысило прогнозные показатели. Об этом 6 октября на выездном совещании на Южно-Украинской АЭС сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, проинформировал сайт Министерства энергетики.

"Потребление выросло на 3%, и базовая атомная генерация произвела на 3% больше электроэнергии, чем мы предусматривали в прогнозном балансе. В то же время почти на столько меньше выработала тепловая генерация", – сказала она.

По последним данным Минэнерго, половина электроэнергии вырабатывается в Украине атомной энергетикой, около 30% – тепловыми электростанциями.

Теги: энергетика, Министерство энергетики, электроэнергия, АЭС, прогноз, Ольга Буславец
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