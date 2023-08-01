Повышение граничных цен на электроэнергию оживило рынок, но ограничения все еще блокируют импорт – эксперт

"Июльские цены на рынке на сутки вперед по сравнению с июнем 2023 года скорректировались на 20% – с €73/МВт-ч до €86/МВт-ч. В целом цены стали значительно ближе к уровню цен соседних европейских стран, однако качественным признаком изменений является другой показатель – ценовая кривая также стала больше похожа на европейские тренды, то есть рынок сделал шаг к ценовой синхронизации и реальному маркеткаплингу", – написал он, подчеркнув, что ценами теперь "движет рынок, а не ручное управление".

По мнению Омельченко, после повышения "цены стали более волатильными и начали соответствовать текущей рыночной конъюнктуре Украины". Однако, добавил эксперт, "существует вопрос о способности промышленного сектора платить рыночные цены без существенного снижения объемов производства".

"За месяц новые прайс-кепы позволили привлечь импорт электроэнергии для покрытия дефицита, особенно в вечерние часы. Так, за июль было импортировано 60 млн кВт-ч из Словакии, Польши и Молдовы. Это приблизительный эквивалент работы одного угольного блока. Импорт помогает энергосистеме Украины легче пройти пиковые нагрузки, однако помимо ограниченного физического объема межгосударственного пересечения главным сдерживающим фактором увеличения импорта электроэнергии являются искусственные ценовые ограничения на рынке – цена в соседних странах Европы обычно выше установленных ценовых кепов, и это блокирует импорт дефицитной электроэнергии", – заключил он.