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Повышение граничных цен на электроэнергию оживило рынок, но ограничения все еще блокируют импорт – эксперт

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По мнению Омельченко, после повышения прайс-кепы "начали соответствовать текущей рыночной конъюнктуре Украины"
По мнению Омельченко, после повышения прайс-кепы "начали соответствовать текущей рыночной конъюнктуре Украины"
Фото: depositphotos.com

Ослабление ценовых ограничений (прайс-кепов) на рынке электроэнергии оздоровило рыночные механизмы, но ограничения все еще мешают увеличению импорта электроэнергии. Такое мнение в Facebook 1 августа высказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Июльские цены на рынке на сутки вперед по сравнению с июнем 2023 года скорректировались на 20% – с €73/МВт-ч до €86/МВт-ч. В целом цены стали значительно ближе к уровню цен соседних европейских стран, однако качественным признаком изменений является другой показатель – ценовая кривая также стала больше похожа на европейские тренды, то есть рынок сделал шаг к ценовой синхронизации и реальному маркеткаплингу", – написал он, подчеркнув, что ценами теперь "движет рынок, а не ручное управление".

По мнению Омельченко, после повышения "цены стали более волатильными и начали соответствовать текущей рыночной конъюнктуре Украины". Однако, добавил эксперт, "существует вопрос о способности промышленного сектора платить рыночные цены без существенного снижения объемов производства".

"За месяц новые прайс-кепы позволили привлечь импорт электроэнергии для покрытия дефицита, особенно в вечерние часы. Так, за июль было импортировано 60 млн кВт-ч из Словакии, Польши и Молдовы. Это приблизительный эквивалент работы одного угольного блока. Импорт помогает энергосистеме Украины легче пройти пиковые нагрузки, однако помимо ограниченного физического объема межгосударственного пересечения главным сдерживающим фактором увеличения импорта электроэнергии являются искусственные ценовые ограничения на рынке – цена в соседних странах Европы обычно выше установленных ценовых кепов, и это блокирует импорт дефицитной электроэнергии", – заключил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02tSNtcqe4oTfubVpxAdE1GYpogbKPGKbmk56a6jBUY1woUZYNNzDNQDSF5FByhDVal&id=100003665867954

Контекст:

8 июня 2023 года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления "Об установлении предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке". Максимальные прайс-кепы на РСВ для часов минимальной нагрузки (с полуночи до 7.00 и с 23.00 до 24.00) возрастут с 2000 грн/МВт-ч до 2706,63 грн/МВт-ч и для часов максимальной нагрузки (с 7.00 до 23.00) – с 4000 грн/МВт-ч до 5413,26 грн/МВт-ч.

Теги: Украина, электричество, электроэнергия, Владимир Омельченко
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