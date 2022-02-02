Президент МАУ Дыхне о конфликте с главой набсовета: Для меня важна репутация ответственного менеджера

Евгений Дыхне: У нас не будет порядка нигде, пока мы не начнем соблюдать предписанные правила и процедуры – ни в стране, ни в отдельно взятой компании Фото: unian.net

"У нас обоих хватало мудрости не выносить из избы то, что могло навредить МАУ", – отметил он.

Но, по словам Дыхне, 11 ноября 2021 года, после попытки его тайного увольнения, о котором руководитель узнал случайно, история с разногласиями вышла в свет.

"Я не согласен ни с такой формой, ни с содержанием. Демократия – это процедуры. У нас не будет порядка нигде, пока мы не начнем соблюдать предписанные правила и процедуры – ни в стране, ни в отдельно взятой компании", – объяснил глава компании свое решение подать иск в суд на такой способ акционеров уволить его с поста президента авиакомпании.

Дыхне отметил, что ему важна деловая репутация.

"Я не гражданин Израиля, как господин Майберг, я гражданин Украины. Здесь живет моя семья. Я работаю в инфраструктуре последние 15 лет. Никуда не собираюсь из этой страны уезжать, буду и дальше тут жить и работать. Для меня важна репутация ответственного менеджера, человека, отца, друга", – подчеркнул он.

Топ-менеджер спрогнозировал, что независимо от развития корпоративного конфликта в МАУ уже заложены изменения, которые исключат негативное влияние личностных отношений на бизнес-процессы.

"Все пройдет, а МАУ останется. В компании уже реализованы изменение модели оперирования, оптимизация расходов. Следующий этап трансформации компании – культурный, выход из "красной" корпоративной культуры, потому что для успешной конкуренции с авиакомпаниями, в том числе лоукостерами, станет вопрос "борьбы за умы". А это уже соревнование команд, а не продукта. Продукт у нас всех плюс-минус одинаковый", – пояснил президент авиакомпании.

Тем не менее, по его словам, для дальнейшего развития МАУ должна изменить внутреннюю культуру, начиная с самого верха: "В комплаенс-практике это называется – "тон, задаваемый руководством".