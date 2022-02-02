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Президент МАУ Дыхне о конфликте с главой набсовета: Для меня важна репутация ответственного менеджера

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Евгений Дыхне: У нас не будет порядка нигде, пока мы не начнем соблюдать предписанные правила и процедуры ни в стране, ни в отдельно взятой компании
Евгений Дыхне: У нас не будет порядка нигде, пока мы не начнем соблюдать предписанные правила и процедуры – ни в стране, ни в отдельно взятой компании
Фото: unian.net

Конфликты между председателем наблюдательного совета "Международных авиалиний Украины" Ароном Майбергом и президентом компании Евгением Дыхне в латентной фазе существовали с начала 2020-го до ноября 2021 года. Об этом Дыхне рассказал в интервью информагентству УНИАН.

"У нас обоих хватало мудрости не выносить из избы то, что могло навредить МАУ", – отметил он.

Но, по словам Дыхне, 11 ноября 2021 года, после попытки его тайного увольнения, о котором руководитель узнал случайно, история с разногласиями вышла в свет.

"Я не согласен ни с такой формой, ни с содержанием. Демократия – это процедуры. У нас не будет порядка нигде, пока мы не начнем соблюдать предписанные правила и процедуры – ни в стране, ни в отдельно взятой компании", – объяснил глава компании свое решение подать иск в суд на такой способ акционеров уволить его с поста президента авиакомпании.

Дыхне отметил, что ему важна деловая репутация.

"Я не гражданин Израиля, как господин Майберг, я гражданин Украины. Здесь живет моя семья. Я работаю в инфраструктуре последние 15 лет. Никуда не собираюсь из этой страны уезжать, буду и дальше тут жить и работать. Для меня важна репутация ответственного менеджера, человека, отца, друга", – подчеркнул он.

Топ-менеджер спрогнозировал, что независимо от развития корпоративного конфликта в МАУ уже заложены изменения, которые исключат негативное влияние личностных отношений на бизнес-процессы.

"Все пройдет, а МАУ останется. В компании уже реализованы изменение модели оперирования, оптимизация расходов. Следующий этап трансформации компании – культурный, выход из "красной" корпоративной культуры, потому что для успешной конкуренции с авиакомпаниями, в том числе лоукостерами, станет вопрос "борьбы за умы". А это уже соревнование команд, а не продукта. Продукт у нас всех плюс-минус одинаковый", – пояснил президент авиакомпании.

Тем не менее, по его словам, для дальнейшего развития МАУ должна изменить внутреннюю культуру, начиная с самого верха: "В комплаенс-практике это называется – "тон, задаваемый руководством".

Контекст:

О том, что осенью прошлого года Майберг предложил Евгению Дыхне уволиться по собственному желанию, писал "Forbes Украина". В конце ноября Дыхне оспорил решение акционеров о своем увольнении, о котором он узнал случайно и о котором его не уведомляли. По словам руководителя, цель иска – увидеть протокол и понять законность процедур, по которым его хотели уволить, отмечал он в интервью агентству "Интерфакс Украина".

Теги: МАУ, конфликт, увольнение, набсовет, авиакомпания, иск, суд, Евгений Дыхне
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