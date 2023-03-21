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"ПриватБанк" нарастил свою долю в кредитовании бизнеса

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Если не учитывать крупный бизнес, то доля "ПриватБанка" в кредитовании бизнеса будет больше 10%, отметил Заиграев
Если не учитывать крупный бизнес, то доля "ПриватБанка" в кредитовании бизнеса будет больше 10%, отметил Заиграев
Фото: depositphotos.com

Государственный банк "ПриватБанк" нарастил свою долю в общем объеме кредитов бизнесу с 1–1,5% до более 5% "за достаточно короткое время". Об этом член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев заявил Business Wisdom Summit, прошедшем на прошлой неделе, пишет "Интерфакс-Украина".

Как отметил Заиграев, "если убрать крупный бизнес, то доля "ПриватБанка" будет больше 10%". 

Микро-, малый и средний бизнес всегда были в фокусе банка, сказал он. По словам Заиграева, "ПриватБанк" обслуживает 62% активных физлиц-предпринимателей и 48% активных юридических лиц.

Банк сейчас развивает кредитный бизнес в этой сфере, отметил он. В 2023 году "ПриватБанк" намерен как минимум на 35% увеличить объемы финансирования малого и среднего бизнеса, добавил Заиграев.

Контекст:

"ПриватБанк", согласно сообщению "Интерфакс-Украина", – крупнейший украинский банк по размеру активов. Он был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина после национализации докапитализировала банк на 155 млрд грн. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: банки, бизнес, ПриватБанк, кредиты, финансы, финансирование
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