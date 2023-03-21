"ПриватБанк" нарастил свою долю в кредитовании бизнеса

Как отметил Заиграев, "если убрать крупный бизнес, то доля "ПриватБанка" будет больше 10%".
Микро-, малый и средний бизнес всегда были в фокусе банка, сказал он. По словам Заиграева, "ПриватБанк" обслуживает 62% активных физлиц-предпринимателей и 48% активных юридических лиц.
Банк сейчас развивает кредитный бизнес в этой сфере, отметил он. В 2023 году "ПриватБанк" намерен как минимум на 35% увеличить объемы финансирования малого и среднего бизнеса, добавил Заиграев.
"ПриватБанк", согласно сообщению "Интерфакс-Украина", – крупнейший украинский банк по размеру активов. Он был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина после национализации докапитализировала банк на 155 млрд грн.