"ПриватБанк" увеличил лимит на снятие денег в банкоматах

В банкоматах теперь можно снять больше денег Фото: PrivatBank_insider / Telegram

"С 23 ноября "ПриватБанк" установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт "ПриватБанка" и других украинских банков на уровне 20 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате "ПриватБанка" за одну операцию и повторить через три часа, пояснили в банке.

Как сообщил член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, увеличение лимитов на обналичивание карт всех украинских и зарубежных банков позволит клиентам всех банков при необходимости получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов. В настоящее время в сети "ПриватБанка" работают более 5 тыс. банкоматов во всех областях Украины.