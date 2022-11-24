"ПриватБанк" увеличил лимит на снятие денег в банкоматах

"С 23 ноября "ПриватБанк" установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт "ПриватБанка" и других украинских банков на уровне 20 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате "ПриватБанка" за одну операцию и повторить через три часа, пояснили в банке.
Как сообщил член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, увеличение лимитов на обналичивание карт всех украинских и зарубежных банков позволит клиентам всех банков при необходимости получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов. В настоящее время в сети "ПриватБанка" работают более 5 тыс. банкоматов во всех областях Украины.
В условиях массовых ракетных ударов и отключений электричества в Украине 23 ноября работало 3,8 тыс. банкоматов, сообщил Национальный банк Украины.
В Нацбанке отмечают, что готовы оперативно подкреплять банки наличными по необходимости.
На сайте НБУ указано, что общее количество функционирующих в Украине банкоматов к началу осени составляло 28,2 тыс.