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"ПриватБанк" увеличил лимит на снятие денег в банкоматах

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В банкоматах теперь можно снять больше денег
В банкоматах теперь можно снять больше денег
Фото: PrivatBank_insider / Telegram

Государственный "ПриватБанк" увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах сети с 10 тыс. до 20 тыс. грн за один раз. Об этом сообщила пресс-служба банка 23 ноября в Telegram.

"С 23 ноября "ПриватБанк" установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт "ПриватБанка" и других украинских банков на уровне 20 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате "ПриватБанка" за одну операцию и повторить через три часа, пояснили в банке.

Как сообщил член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, увеличение лимитов на обналичивание карт всех украинских и зарубежных банков позволит клиентам всех банков при необходимости получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов. В настоящее время в сети "ПриватБанка" работают более 5 тыс. банкоматов во всех областях Украины.

Контекст:

В условиях массовых ракетных ударов и отключений электричества в Украине 23 ноября работало 3,8 тыс. банкоматов, сообщил Национальный банк Украины.

В Нацбанке отмечают, что готовы оперативно подкреплять банки наличными по необходимости.

На сайте НБУ указано, что общее количество функционирующих в Украине банкоматов к началу осени составляло 28,2 тыс.

Теги: банки, ПриватБанк, банкомат, наличные деньги
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