Путин подписал закон, запрещающий членам Совбеза РФ хранить деньги и ценности за границей

Согласно закону, который подписал президент РФ Владимир Путин, заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза России запрещено иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, которые находятся за пределами РФ.

Путин подписал закон, который сам внес на рассмотрение Госдумы Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О безопасности", который расширяет функции Совбеза РФ и запрещает его членам иметь зарубежные счета, пишет "Коммерсантъ".

Закон опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, которые находятся не в России.

Как сказано в законе, члены Совбеза также будут пресекать действия и призывы, "направленные на отчуждение части территории РФ".

Также в сферу ответственности Совета безопасности РФ вводятся вопросы "обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".

Закон на рассмотрение Госдумы вносил Путин, "Коммерсантъ" пишет, что его приняли в рамках приведения законодательства в соответствие с обновленной конституцией РФ.