ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Рада приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий наблюдательных советов на госпредприятиях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект предлагает передать набсоветам госкомпаний ответственность за назначение и увольнение руководителей, утверждение финансовых планов
Законопроект предлагает передать набсоветам госкомпаний ответственность за назначение и увольнение руководителей, утверждение финансовых планов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство". За законопроект №5593-д проголосовал 251 народный депутат, передает корреспондент "ГОРДОН".

Как пояснила зампредседателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа"), комитет считает, что Украине нужно менять принципы управлениями госпредприятиями.

"Сегодня у нас есть много проблем в управлении госпредприятиями. Из 3 тыс. предприятий, которые находятся в распоряжении министерств и ведомств, только 947 – прибыльные. Остальные убыточные, банкроты или вообще не работают", – сказала Пидласа.

Проектом закона предлагается расширить полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов; обеспечения ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности; оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий; назначения и увольнения руководителей хозяйственных структур.

Согласно законопроекту, ответственность за утверждение финансовых планов будет передана наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрены набсоветы.

Назначение и увольнение руководителей государственных компаний, если законопроект примут во втором чтении, будет отнесено к исключительной компетенции наблюдательного совета по согласованию с Кабмином.

Соответствующие изменения предлагается внести в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс и ряд законов Украины.

Контекст:

По данным Фонда госимущества, в Украине 3733 госпредприятия, из которых 1261 нужно признать банкротами и ликвидировать, 1006 продать. 585 предприятий находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, 115 должны остаться в собственности Национальной академии наук и Национальной академии аграрных наук Украины, остальные (766) будут в собственности государства (для их управления планируют создать Фонд национального благосостояния).

30 марта 2020 года Рада на время действия карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, остановила продажу объектов большой приватизации. Через год, 30 марта 2021-го, Рада разблокировала проведение аукционов.

Первые аукционы большой приватизации в Украине планируют провести летом 2021 года. По данным Фонда госимущества, первыми лотами станут Объединенная горно-химическая компания, завод "Большевик" и "Президент Отель". 


Теги: Верховная Рада, прибыль, законопроект, набсовет, Роксолана Пидласа, госимущество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять
Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять
"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини
"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Уже отъела бока". Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
"Уже отъела бока". Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
Суд разрешил Бритни Спирс нанять собственного адвоката в деле об опеке
Суд разрешил Бритни Спирс нанять собственного адвоката в деле об опеке
"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой
"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы – это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS