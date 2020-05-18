Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Рада не будет рассматривать законопроект об игорном бизнесе на этой неделе

По словам заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардепа из фракции "Голос" Ярослава Железняка, рассмотрения законопроекта о легализации игорного бизнеса на этой неделе не будет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса был принят 16 января 2020 года
В первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса был принят 16 января 2020 года
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины не будет рассматривать на этой неделе законопроект о легализации игорного бизнеса №2285-д во втором чтении. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Game over: игорного бизнеса на заседании нашего комитета не будет в среду, поэтому пока ожидать его рассмотрения в зале на этой неделе, несмотря на опубликованную повестку дня, тоже не стоит", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2589550247971127

Ранее Железняк сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о легализации игорного бизнеса на этой неделе.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, бизнес, доходы, законопроект, финансы, Оксана Маркарова, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS