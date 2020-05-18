Рада не будет рассматривать законопроект об игорном бизнесе на этой неделе

По словам заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардепа из фракции "Голос" Ярослава Железняка, рассмотрения законопроекта о легализации игорного бизнеса на этой неделе не будет.

В первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса был принят 16 января 2020 года Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины не будет рассматривать на этой неделе законопроект о легализации игорного бизнеса №2285-д во втором чтении. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Game over: игорного бизнеса на заседании нашего комитета не будет в среду, поэтому пока ожидать его рассмотрения в зале на этой неделе, несмотря на опубликованную повестку дня, тоже не стоит", – говорится в сообщении.

Ранее Железняк сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о легализации игорного бизнеса на этой неделе.