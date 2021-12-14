Рада продлила на два года мораторий на банкротство государственных шахт

В Минэкономики считают, что если модернизировать госшахты в ближайшие годы, можно достичь импортозамещения угля на $1 млрд Фото: depositphotos.com

Глава комитета по вопросами энергетики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус пояснил, что этим законопроектом предлагается продлить на два года срок действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих предприятий, наложения арестов и запретов отчуждения имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий.

Cрок моратория истекал 1 января 2022 года. Нардепы продлили его до 1 января 2024 года.

Прийнято в цілому Закон щодо продовження терміну дії мораторію на виконавчі провадження, заходи примусового виконання рішень та порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств, #ЗП6347 pic.twitter.com/AR4ImSCywp — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

Авторы законопроекта – Герус и его коллеги по комитету из разных фракций.

Как указывается в пояснительной записке к документу, отмена моратория могла привести к банкротству предприятий и дальнейшей их ликвидации, так как они находятся в сложном финансово-экономическом положении.

"Несмотря на улучшение ряда экономических показателей государственных угледобывающих предприятий, их убытки от выпуска товарной угольной продукции составили 5,17 млрд грн и по сравнению с соответствующим периодом [девять месяцев] 2020 года выросли на 1,15 млрд грн", – говорится в документе.

Авторы законопроекта обращают внимание, что с начала 2021 года и по состоянию на 22 ноября госшахты добыли 5 млн тонн рядового угля, что составляет 82,3% от установленного задания (6,1 млн тонн).

Вместе с тем они отмечают, что, по расчетам Министерства энергетики, несмотря на убыточность, госшахты имеют значительный потенциал прироста объемов добычи – приблизительно 12 млн тонн. Его можно реализовать благодаря модернизации шахт в ближайшие годы и таким образом достичь импортозамещения на сумму $1 млрд.