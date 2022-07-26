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Решение ВР по национализации Новокраматорского машиностроительного завода не позволит РФ захватить его – Голобуцкий

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Сейчас предприятие находится в 30 км от линии фронта
Сейчас предприятие находится в 30 км от линии фронта
Фото: metallurgprom.org

Передача Новокраматорского машиностроительного завода в собственность государства лишит Россию возможности уничтожить или захватить предприятие, заявил в своем Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

"Национализация стратегического Новокраматорского машиностроительного завода не позволит агрессору захватить его, – написал эксперт. – Производство продукции на НКМЗ невозможно: решением собственников с 27 февраля завод полностью законсервирован из-за военных действий. Кроме того, в регионе нет газоснабжения. Город и его предприятия подвергаются массированным регулярным бомбардировкам. Предприятие является мировым промышленным гигантом. Подобных в Украине и за рубежом нет по потенциалу, оснащенности и производственному опыту. Аналогом является российский "Уралмаш", но по возможностям уникального оборудования и других параметров НКМЗ значительно превышает российскую копию".

Он отметил, что сейчас предприятие, которое может производить широкий круг продукции военного назначения, находится в 30 км от линии фронта и если такие мощности и оборудование в нынешних условиях попадут в руки врага и будут работать на его оборонку – "последствия ясны".

"Весь высококвалифицированный персонал предприятия, владеющий  уникальными знаниями и навыками, эвакуировался вместе с подавляющим количеством местных жителей на подконтрольную часть Украины и остался без работы. В условиях дефицита боеприпасов и вооружений в ВСУ такая махина, как НКМЗ, должна быть задействована в системе обороны государства, а квалифицированный персонал – продолжить свою работу в системе отечественного Укроборонпрома по выпуску продукции военного назначения на новых, оборудованных мощностях в относительно безопасных регионах страны. Можно с уверенностью сказать, что решение правильное, своевременное и в пользу государства. Ведь национализация НКМЗ не даст агрессору уничтожить его обстрелами или возможность завладеть стратегическим ресурсом для использования против Украины", – подытожил Голобуцкий.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid0VVt6wUxdyZ531uTWPUjdM88hWL2QxkVrputrdvH4goL6uTWiczZQAobmXs1UsYQTl

Контекст:

Верховная Рада приняла постановление, которым государство забирает в собственность имущество Новокраматорского машиностроительного завода. В пояснительной записке говорится об угрозе потери производственных мощностей завода в связи с его возможным захватом российским агрессором. В связи с этим автор документа, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев предложил вывезти оборудование.

Предприятие принадлежит семье Георгия Скударя, владеющей 78% завода, еще 22% компании распределены среди большого количества миноритариев. Скударь – бывший член Партии регионов, традиционно большая часть продаж завода приходилась на Россию. По закону владелец компании должен получить компенсацию стоимости изъятого имущества. Скударь заявил, что в принятии постановления ВР не было необходимости, так как в военное время государство имеет право национализировать любое частное имущество.

Теги: Верховная Рада, война, промышленность, бизнес, Краматорск, НКМЗ, Алексей Голобуцкий, война России против Украины, национализация
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