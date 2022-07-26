Решение ВР по национализации Новокраматорского машиностроительного завода не позволит РФ захватить его – Голобуцкий

"Национализация стратегического Новокраматорского машиностроительного завода не позволит агрессору захватить его, – написал эксперт. – Производство продукции на НКМЗ невозможно: решением собственников с 27 февраля завод полностью законсервирован из-за военных действий. Кроме того, в регионе нет газоснабжения. Город и его предприятия подвергаются массированным регулярным бомбардировкам. Предприятие является мировым промышленным гигантом. Подобных в Украине и за рубежом нет по потенциалу, оснащенности и производственному опыту. Аналогом является российский "Уралмаш", но по возможностям уникального оборудования и других параметров НКМЗ значительно превышает российскую копию".

Он отметил, что сейчас предприятие, которое может производить широкий круг продукции военного назначения, находится в 30 км от линии фронта и если такие мощности и оборудование в нынешних условиях попадут в руки врага и будут работать на его оборонку – "последствия ясны".

"Весь высококвалифицированный персонал предприятия, владеющий уникальными знаниями и навыками, эвакуировался вместе с подавляющим количеством местных жителей на подконтрольную часть Украины и остался без работы. В условиях дефицита боеприпасов и вооружений в ВСУ такая махина, как НКМЗ, должна быть задействована в системе обороны государства, а квалифицированный персонал – продолжить свою работу в системе отечественного Укроборонпрома по выпуску продукции военного назначения на новых, оборудованных мощностях в относительно безопасных регионах страны. Можно с уверенностью сказать, что решение правильное, своевременное и в пользу государства. Ведь национализация НКМЗ не даст агрессору уничтожить его обстрелами или возможность завладеть стратегическим ресурсом для использования против Украины", – подытожил Голобуцкий.