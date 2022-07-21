Украина национализирует имущество Новокраматорского машиностроительного завода, решение лоббировал нардеп Ефимов – СМИ

В 2021 году Forbes оценивал НКМЗ в $215 млн. Согласно финансовой отчетности предприятия за 2020 год стоимость его активов – 7,8 млрд грн Фото: nkmz.com

Автор проекта постановления, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в пояснительной записке отмечает, что заводу угрожает захват российскими войсками, а оборудование может быть задействовано в оборонно-промышленном комплексе для производства крупнокалиберных снарядов, компонентов артиллерийских вооружений и новейших отечественных комплексов артиллерийского вооружения.

Вице-президент НКМЗ Дмитрий Скударь, внук президента компании Георгия Скударя, отметил, что за последние 20 лет предприятие не выполнило ни одного военного заказа и решение о национализации имущества стало для собственников неожиданностью. Завод выпускает прокатное, металлургическое и горнодобывающее оборудование, его основные клиенты на внутреннем рынке – "Метинвест" Рината Ахметова, АМКР Лакшми Миттала и Ferrexpo Константина Жеваго. С 27 февраля предприятие законсервировано, но в феврале и марте сотрудники получали полный оклад, на что компания потратила 60 млн грн, отметил Дмитрий Скударь. Сейчас работники получают две трети зарплаты, для этого предприятие перерегистрировалось в Киеве и распродает довоенные остатки продукции.

"Государство не национализирует все предприятие, его акции, корпоративные права, говорит руководитель практики сопровождения бизнеса Juscutum Дмитрий Палющенко. Также государство не вправе вмешиваться в деятельность предприятия, менять его руководство. Постановление парламента – это рекомендация для уполномоченных органов изъять определенное имущество завода и вывезти его подальше от фронта, говорит юрист", – отмечает "Forbes-Украина".

Скударь подчеркнул, что завод и так сотрудничал с военной администрацией, но после решения Рады он боится, что обстрелы со стороны оккупантов усилятся.

"Теперь российские войска получили новую цель – важное, как оказалось, предприятие для оборонно-промышленного комплекса", – заявил он.

Авторы статьи отмечают, что представители власти не обращались к руководству НКМЗ с просьбой передать свое имущество для нужд военной промышленности, но вели такие переговоры неофициально. Обсуждение прекратилось, так как государственные чиновники не хотели разглашать собственникам, какую продукцию и в каком количестве хотят производить для нужд обороны, заявил неназванный собеседник Forbes в руководстве фракции "Слуга народа".

"Поэтому решили национализировать имущество, – говорит он. – Мы не собираемся раскрывать владельцу, связанному с россиянами, информацию, что нам нужно для контрнаступления".

Журналисты подчеркивают, что в открытых источниках нет подтверждений того, что Георгий Скударь или НКМЗ связаны с руководством России, но он бывший член Партии регионов и традиционно на Россию приходилась большая часть продаж завода.

"Один из основных лоббистов постановления об отчуждении имущества – бизнесмен и народный депутат Максим Ефимов, утверждает топ-менеджер одной из промышленных компаний, попросивший не раскрывать его имя. Эту информацию Forbes подтвердил народный депутат [от "Голоса"] Ярослав Железняк", – пишет издание.

"Больше за принятие постановления выступал Максим Ефимов", – цитирует "Forbes-Украина" слова Железняка.

Со ссылкой на информацию проекта "Схемы" издание пишет, что Ефимов является совладельцем Старокраматорского машиностроительного завода и Краматорского завода тяжелого станкостроения. Также "Энергоинвест холдинг", связываемый с Ефимовым, владеет 60,85% "Донбассэнерго". В то же время со ссылкой на руководителя аналитического отдела ИК Eavex Capital Дмитрия Чурина журналисты отмечают, что вряд ли торговые активы Ефимова являются конкурентами НКМЗ, так как НКМЗ – уникальное предприятие, производящее специфическое оборудование.

Ефимов не ответил на звонки и сообщения издания.

Скутер считает, что без сотрудников завода вывезти оборудование и запустить его в другом месте невозможно.

"Владелец компании получит компенсацию стоимости изъятого имущества, говорит Дмитрий Палющенко из Juscutum, ссылаясь на соответствующий закон. Часть денег владелец должен получить до изъятия имущества, а полную сумму – в течение пяти лет после отмены военного положения. После окончания военного периода собственник может вернуть свое имущество по решению суда, если оно уцелело. В 2021 году Forbes оценивал НКМЗ в $215 млн. Согласно финансовой отчетности предприятия за 2020 год стоимость его активов – 7,8 млрд грн", – резюмируют авторы материала.