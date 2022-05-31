“Газпром” ушел с Лондонской фондовой биржи

"По требованию ["Газпрома"] ценные бумаги были исключены из допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже в день даты уведомления", – сказано в сообщении.
Как отмечает "Экономическая правда", "Газпром" − первая российская компания, которая ушла с Лондонской фондовой биржи после вторжения России в Украину.
"Газпром" – крупнейшая газовая компания в мире, российский монополист в области добычи, переработки и продажи природной нефти и газа.
После вторжения России в Украину акции российских компаний на иностранных биржах начали дешеветь. На этом фоне в апреле 2022-го Госдума РФ приняла закон, обязывающий российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить акции на российских площадках – за исключением случаев, когда правительство РФ разрешит продолжить размещение акций на иностранных биржах.
29 апреля на сайте LSE сообщалось, что "Газпром" обращался к правительству с просьбой разрешить размещение, но ему отказали.