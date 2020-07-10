"Ровнооблводоканал" планирует взять кредит Европейского инвестиционного банка для строительства очистных сооружений – директор предприятия Карауш

Развитие водоканала в современную высокотехнологичную систему – это вопрос на миллиард гривен, и силами городского и областного бюджетов такую задачу не решить, заявил директор "Ровнооблводоканала" Андрей Карауш.

"Ровнооблводоканал" начал работу над инвестиционным проектом с Европейским инвестиционным банком, чтобы построить очистные сооружения для канализации Ровно, сообщил в интервью Gazeta.ua директор предприятия Андрей Карауш.

"Четвертый год мы являемся частью проекта развития муниципальной инфраструктуры. Хотим получить кредит от Европейского инвестиционного банка для модернизации и развития. Чтобы построить очистительные сооружения в Ровно. Но за день ситуацию изменить невозможно. 30 лет используем технологический запас наших родителей. Я убедил областную власть дать согласие на участие в этом проекте. Ни бюджет города, ни бюджет области не выдержит такой финансовой нагрузки. Развитие водоканала в современную высокотехнологичную систему – вопрос на миллиард гривен. Но совместными усилиями удается реализовывать и масштабные проекты", – убежден руководитель.

Карауш добавил, что "Ровнооблводоканал" обеспечивает водой 300 тысяч жителей из 38 населенных пунктов и областного центра. В позапрошлом году предприятию исполнилось 90 лет, на нем работает 740 человек.