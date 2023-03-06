Rozetka вышла на рынок Польши

Чечеткин: Спасибо ВСУ за то, что это в принципе возможно! Фото: Vladyslav Chechotkin / Facebook

"Rozetka начала работу в Польше. Пока что в тестовом режиме: проверяем все процессы, наполняем ассортиментом сайт, налаживаем все логистические звенья", – написал Чечеткин.

Он отметил, что компания рассчитывает не только на местную аудиторию, но и на украинскую, поскольку в Польше сейчас проживают более 2 млн украинцев.

"Спасибо ВСУ за то, что это в принципе возможно! За то, что спустя год после начала полномасштабной войны мы не только выстояли, а можем развивать бизнес", – подчеркнул Чечеткин.