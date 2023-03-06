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Rozetka вышла на рынок Польши

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Чечеткин: Спасибо ВСУ за то, что это в принципе возможно!
Чечеткин: Спасибо ВСУ за то, что это в принципе возможно!
Фото: Vladyslav Chechotkin / Facebook

Крупнейший онлайн-ретейлер Украины Rozetka выходит на рынок Польши. Об этом 6 марта в Facebook заявил совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин.

"Rozetka начала работу в Польше. Пока что в тестовом режиме: проверяем все процессы, наполняем ассортиментом сайт, налаживаем все логистические звенья", – написал Чечеткин.

Он отметил, что компания рассчитывает не только на местную аудиторию, но и на украинскую, поскольку в Польше сейчас проживают более 2 млн украинцев.

"Спасибо ВСУ за то, что это в принципе возможно! За то, что спустя год после начала полномасштабной войны мы не только выстояли, а можем развивать бизнес", – подчеркнул Чечеткин.

https://www.facebook.com/chechotkin/posts/pfbid0f5T3p3KWu1kuMRU61r2xpRmq87sFiujmiXDKUGaFw6WxPUZnh8n7F7arf4zjuCuql

Контекст:

Rozetka – самый большой онлайн-ретейлер в Украине. Интернет-магазин начал работу в 2005 году.

По данным компании, в Украине сейчас работают 296 точек выдачи Rozetka в 77 населенных пунктах.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Польша, бизнес, Rozetka, Владислав Чечеткин
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