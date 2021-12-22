С начала года промпроизводство в Украине выросло на 1,3% – Госстат

За первые 11 месяцев 2021 года в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост составил 0,9%, отметили в Госстате Фото: depositphotos.com

В то же время в ноябре промпроизводство выросло на 0,1% (не скорректированных), но сократилось на 0,5% (сезонно скорректированных) по сравнению с октябрем 2021 года.

В январе – ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,3%.

В целом за первые 11 месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,1%, в перерабатывающей промышленности – 1,5%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 0,9%.